Polka mieszka w USA. Co jest najgorsze? „Zaczynam się bać o swoje życie”

Ta dziewczyna z Polski podjęła decyzję o tym, że chce studiować w Stanach Zjednoczonych. Sporo osób lubi jej filmiki z TikToka, ponieważ chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, a czasem również wskazówkami na temat wyjazdu do USA. Ostatnio opublikowała odrobinę bardziej negatywny filmik, w którym zwraca uwagę na przykre doświadczenia, wynikające z podróżowania publicznymi środkami transportu.

Jest tylu bezdomnych w tym autobusie, że ja zaczynam się bać o swoje życie. Śmierdzi, oni są pijani, w ogóle ja nie wiem, po prostu wiecie, ja jako dziewczyna nienawidzę jeździć tymi autobusami. Po prostu się boję... @lisia_publicznie2

W związku z tym wszystkim, Polka raczej stara się unikać jazdy autobusami, ale tłumaczy, iż tym razem postanowiła zaryzykować. Niestety, lecz gdy tylko wsiadła do środka, natychmiast stwierdziła, że tego żałuje. Skąd tak stanowcza reakcja? Otóż jak zaznacza studentka z Polski: „Często oni nawet nie są pijani, tylko naćpani, co jest jeszcze gorsze”.

Śpią w tych autobusach… krzyczą…

Krótko mówiąc, jazda autobusem to najlepsza motywacja do tego, żeby w pewnym momencie zacząć lepiej zarabiać i już nigdy nie korzystać z publicznych środków transportu. Zgodnie z tym, co mówi bohaterka filmiku, bezdomni często krzyczą, a nawet śpią w autobusach i ciężko jest to codziennie znosić. Częstą myślą pojawiającą się głowie będzie desperackie: „Nie chcę tu być”.

Ciekawe jest również to, że Polka podkreśliła, iż nie lubi siadać na ławkach, gdy akurat ma krótkie spodenki. Powodem jest fakt, że w jej ocenie na większości ławek zapewne spało już setki bezdomnych. Niestety, ale nie ma pewności co wcześniej robili, „jakich narkotyków używali i czy mają AIDS, czy inne choroby”.

