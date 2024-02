Messenger ma nową funkcję. Można ją łatwo aktywować

Nie każdy zwraca na to uwagę, lecz prywatność oraz bezpieczeństwo w sieci, to całkiem ważne kwestie. Oczywiście żyjemy w erze nieustannego śledzenia użytkowników, więc już samo korzystanie z Facebooka można uznać za coś, co odbiera nam trochę prywatności. Przejdźmy jednak do istotnych funkcji, które istnieją w Messengerze.

Komunikator Messenger i bezpieczna pamięć

Jedni doskonale o tym wiedzą, a inni po prostu nie zaprzątają sobie tym głowy. Otóż ulubiony komunikator wielu ludzi, czyli Messenger, oferuje pełne szyfrowanie rozmów! W związku z tym, tylko dwie rozmawiające ze sobą osoby będą w stanie uzyskać dostęp do przesyłanych treści. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie wyższego stopnia bezpieczeństwa, a także prywatności. Warto jeszcze wspomnieć, że ochrona będzie miała miejsce już od momentu wysłania treści z urządzenia aż do momentu dotarcia do odbiorcy, ponieważ miejsce ma szyfrowanie end-to-end.

No dobrze, ale to nie wszystko! Od pewnego czasu mamy też nową opcję, która jest określana jako „bezpieczna pamięć”. Chodzi o to, żeby pozwolić na zdalne zapisywanie zaszyfrowanych wiadomości. To dobry moment na wstawienie oficjalnego opisu ze strony Facebooka:

Bezpieczna pamięć umożliwia zdalne zapisywanie w pełni zaszyfrowanych wiadomości. Jeśli włączysz bezpieczną pamięć, możesz uzyskiwać pełną historię wiadomości przy każdym logowaniu do Messengera z nowego urządzenia za pomocą wybranej przez siebie metody zabezpieczeń.

Jeśli odczuwacie zniecierpliwienie i zastanawiacie się, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, to przypominamy, że bez takiej opcji wiadomości będą zapisywane bezpośrednio na waszych urządzeniach, a więc nie można ich przywracać np. w sytuacji wymiany urządzenia. Reasumując, bezpieczna pamięć, zgodnie z tym co pisze sam Facebook, pozwala uzyskiwać pełną historię wiadomości przy każdym logowaniu do Messengera z nowego urządzenia.

Jeśli zależy wam na włączeniu bezpiecznej pamięci, to wystarczy otworzyć witrynę Messenger.com na komputerze i kliknąć swoje zdjęcie profilowe w rogu. Następnie oficjalny poradnik mówi o tym, by kliknąć Prywatność i bezpieczeństwo. Potem kliknąć W pełni szyfrowane czaty. Następnie kliknąć Bezpieczna pamięć, a potem już tylko kliknąć Włącz bezpieczną pamięć.

Źródło: Antyradio/Facebook

