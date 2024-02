Facebook proponuje ci same reklamy? Ukryta opcja przywróci „starą wersję” aplikacji

Facebook od lat cieszy się wielką popularnością. Jednak od pewnego czasu wiele osób narzeka na politykę, jaka została wprowadzona w 2022 roku. Wówczas aplikacja postanowiła zasypać nas treściami, które według algorytmów są dla nas ciekawe. I tak zamiast postów od znajomych, na tablicy widzimy mnóstwo reklam i dopasowanych do naszych zainteresowań treści. Spora część osób zaznacza, że propozycje mijają się z tym, czego faktycznie szukają w sieci.

Jak przywrócić „starą wersję” Facebooka?

Jeszcze kilka lat temu tuż po zalogowaniu się na Facebooka mogliśmy przeglądać posty od naszych znajomych. Dzisiaj to przede wszystkim spersonalizowane rekomendacje, które sprawiają, że treści od znanych nam osób umykają. Jak tłumaczył w 2022 roku Facebook, zmiana miała pomóc „znaleźć społeczność związaną z naszymi pasjami i zainteresowaniami”. Nie każdemu jednak to się spodobało. Wiele zaznacza, że wolałaby dawną wersję aplikacji. Okazuje się, że jest taka możliwość, bo Facebook wcale tego nie zlikwidował, tylko najnowsze posty naszych znajomych, które polubiliśmy, po prostu przeniósł do innej zakładki.

W Aktualnościach możesz nadal być na bieżąco z osobami i społecznościami, na których najbardziej Ci zależy – można przeczytać w informacji prasowej z lipca 2022 roku.

Jak zatem odnaleźć wspomnianą zakładkę? W przypadku aplikacji mobilnej należy kliknąć, w swoje zdjęcie profilowe, następnie wybrać opcję „Ustawienia i prywatność”. Dalej kliknąć, w „Ustawienia”, wyszukać „Pasek nawigacji” i wejść w opcję „Dostosuj pasek”. Wśród dostępnych elementów trzeba znaleźć „Aktualność” i zmienić z „Automatycznie” na „Przypięte”. Gdy już zakończymy wprowadzanie zmian, zakładka będzie widoczna na górze. Aby zobaczyć, co dodają nasi znajomi, wystarczy kliknąć, na pasku zakładkę „Aktualności”. Dzięki temu wszystkie te rzeczy będą bardziej uporządkowane.

Źródło: Antyradio/Radio Zet/Meta

