Pink Floyd z fal mózgowych. Naukowcy odtworzyli słynny utwór

Naukowcom z Kalifornii udało się odtworzyć słynny utwór "Another Brick In The Wall, Part 1" zespołu Pink Floyd za pomocą fal mózgowych. To kolejny przełom w nauce.

Naukowcy coraz częściej dokonują rzeczy, które jeszcze jakiś czas temu były poza zasięgiem. Nie tylko świetnie wykorzystują do różnych celów sztuczną inteligencją, choć i w tej dziedzinie bywają wpadki. To także odkrywają wiele ciekawych rzeczy związanych z ludzkim mózgiem.

Teraz naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley udało się odtworzyć słynny kawałek zespołu Pink Floyd przy pomocy… fal mózgowych.

Naukowcy odtworzyli z mózgu słynny utwór

Postęp, jaki naukowcy osiągają w zakresie czytania w myślach, jest zaskakujący i może nieco przerażać. Badaczom ze Stanów Zjednoczonych udało się odtworzyć słynnego klasyka. Mowa o utworze "Another Brick In The Wall, Part 1" zespołu Pink Floyd. Odtworzenie miało miejsce za pomocą impulsów przechodzących przez konkretną część płata skroniowego w mózgu u osób, które zgłosiły się na ochotników.

Muzyka, jakiej słuchamy, jest kodowana w naszym mózgu. Teraz naukowcy dowiedli, że można ten proces odwrócić i odtworzyć ją z fal mózgowych. Naukowcy wykorzystali tę wiedzę i odtworzyli utwór Pink Floyd z mózgu.

W badaniu wzięło udział 29 osób, którym następnie wszczepiono elektrody mózgowe, wykorzystywane w leczeniu epilepsji. Dalej przeanalizowano je za pomocą uczenia maszynowego, gdzie algorytmy szukały zależności między odtwarzaną muzyką, a tym co dzieje się w mózgu człowieka. Wykazano, że cześć kompleksu słuchowego mózgu tzw. górny zakręt skroniowy STG jest powiązany z rytmem.

Zrekonstruowaliśmy klasyczną piosenkę Pink Floyd Another Brick in the Wall z bezpośrednich nagrań kory mózgowej człowieka, dostarczając wglądu w neuronalne podstawy percepcji muzyki i przyszłych zastosowań dekodowania mózgu. - zdradził jeden z autorów badania Ludovic Bellier.

Utwór, który udało się odtworzyć do perfekcji, jeszcze nie doszedł, jednak nie ma wątpliwości, że chodzi właśnie o ten konkretny kawałek. Bo choć słowa były słabo słyszalne, to rytm był bardzo dobry. Udało się tego dokonać po raz pierwszy w historii neurobiologii.

Co daje takie odkrycie? Według specjalistów może być to szansa dla osób z uszkodzeniem mózgu bądź takich, które utraciły zdolność mowy. W przyszłości prawdopodobnie będzie można to wykorzystać w interfejsach mózg-maszyna.

