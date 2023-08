Ludzie mogą „spać pionowo” w miejscu pracy. Szef się ucieszy

Jesteście zmęczeni? Szkoda na to czasu i miejsca, ale skoro już musicie uciąć sobie drzemkę, to przynajmniej róbcie to w pionie. Oto kapsuły do spania w nowym stylu! Szef z pracy się ucieszy?

Giraffenap jest rewolucją w świecie kapsuł do spania? Oczywiście niemal każdy słyszał już o japońskich hotelach kapsułowych, które są wypełnione „szufladami dla ludzi”. Trzeba przyznać, że zajmują mało miejsca, a już na pewno mniej od normalnego pokoju hotelowego. Mimo tego warto jeszcze eksperymentować z nowymi konfiguracjami.

Rzućmy okiem na ten specyficzny kierunek, jaki zdecydowano się obrać w świecie biznesu. Co gdyby kapsuły do spania postawić w pionie, najlepiej między biurkami pracowników? Jedna sztuka nie zabierze zbyt wiele miejsca, a przynajmniej ucieszy wszystkich pracoholików.

Uśmiech na twarzy pracoholika jest bezcenny

Kto wie, być może to rozwiązanie przyszłości i za jakiś czas np. będzie normą w polskich firmach? Giraffenap oferuje szybki sposób na zregenerowanie przemęczonego umysłu. Ziewasz? To nic, wystarczy wejść do kapsuły, uciąć sobie drzemkę na siedząco, a potem wrócić do pracy – bez zbędnego stania w korkach i równie zbędnej wizyty w domu.

Oczywiście łatwo sobie z tego żartować, lecz dla niektórych pracodawców jest to poważna droga do zwiększenia koncentracji podwładnych i tym samym ich wydajności. Japonia słynie z pracowitości swych obywateli, a dla zjawiska nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu jest nawet specjalne słowo: „karoshi”.

Kapsuły oferowane przez Giraffenap są pionowe, więc można stawiać pojedyncze sztuki w biurach. Nie zajmą zbyt dużo miejsca, a przepracowani ludzie nie stracą wiele czasu, żeby do nich dotrzeć – hotel kapsułowy też może być względnie daleko. W środku można się wygodnie oprzeć i zasnąć, a wbudowany alarm pozwoli się obudzić na czas.

Genialna wizja? A może koszmar zapracowanych ludzi, który stał się codziennością i teraz uchodzi za normę? Każdy będzie miał własne zdanie na ten temat. Na koniec trzeba jeszcze zaznaczyć, że kapsuła ma świetną izolację dźwięków z zewnątrz, wysokość siedzenia w Giraffenap jest regulowana, a do tego zadbano jeszcze o odpowiedni system wentylacji.

