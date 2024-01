Prosty sposób na ocenę nowo poznanej osoby. Wystarczy 30 sekund i jedno pytanie

Pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, ale często nasze odczucia względem drugiej osoby okazują się mylne. Jak zatem już na początku znajomości rozpoznać charakter drugiego człowieka? Trenerka pewności siebie ma na to sposób.

Gdy poznajemy nową osobę, siłą rzeczy zaczynamy ją oceniać. Niekiedy nie musimy z nią rozmawiać, by w głowie już wystawić werdykt. Takie zachowanie bywa krzywdzące, jednak rzeczywistość potrafi być brutalna. Często później okazuje się, że nasze pierwsze spostrzeżenia były mylne. A gdyby tak nabyć umiejętność trafnego oceniania charakteru drugiej osoby już w przeciągu kilkudziesięciu sekund od poznania? Brzmi jak marzenie. Laura Eima, trenerka pewności twierdz, że taką umiejętność można nabyć.

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Wiele osób tak bardzo stara się dobrze wypaść, że efekt wychodzi odwrotny do zamierzonego. Wówczas mogą zostać źle ocenieni. Nie znając charakteru człowieka, siłą rzeczy oceniamy go, patrząc na wygląd. Jednak nie tylko to ma kluczowe znaczenie. Badania pokazują, że w pierwszej kolejności zwracamy również uwagę na ton głosu, ekspresję mówienia, czy słownictwo. Ważna jest także komunikacja niewerbalna.

Ekspertka zdradza, jak w pół minuty poznać charakter drugiego człowieka

Jedną z rzeczy, którą zajmuje się Laura Eiman jest uczenie kobiet pewności siebie. Niedawno zdradziła wskazówkę, jak w zaledwie 30 sekund trafnie ocenić charakter drugiej osoby. Swoją metodę poleciła na pierwsze spotkania, randki oraz rozmowy kwalifikacyjne.

Zadaj sobie to jedno pytanie na ich temat. Czy ta osoba chce mieć zawsze rację, czy też chce być zawsze szczęśliwa? - radziła.

W jej ocenie ktoś, kto chce mieć zawsze rację, nie jest osobą, z którą dobrze spędza się czas. Tacy ludzie bywają narcystyczni, unikają odpowiedzialności oraz szukają winy w innych osobach tylko nie w sobie. Jak zdradziła, nie przepada za tym typem osoby. Oczywiście to tylko wskazówka, na której nie należy całkowicie polegać. Poznając nową osobę, warto podpytać, jakie zdanie ma w ważnych dla nas kwestiach. Być może okaże się, że nasze pierwsze spostrzeżenia były jednak mylne.

Źródło: Antyradio/Ofeminin

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!