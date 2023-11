Facet musi wydać 8 tys. zł na randki. Nowa zasada kobiet?

Mówiąc wprost, niektóre kobiety starają się trzymać specjalnych reguł, które ułatwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie, a także chronią je przed nieudanymi związkami. Nie każdy się z tym zgodzi, lecz randkowanie może być zaskakująco… złożonym tematem! Czasem wygląda to tak, jakby spotkania damsko-męskie opierały się przede wszystkim na wzorach matematycznych. Brzmi dziwnie? Zatem pora przejść do konkretów!

Facet powinien zainwestować 8 tys. zł w randki

Intrygująca zasada najpierw pojawiła się w podcaście randkowym, prowadzonym przez dziewczynę o imieniu Tinx. Gdy tylko pewna dziennikarka o tym usłyszała, bardzo szybko zrozumiała, że ta prosta reguła może odmienić jej życie. Przede wszystkim, jeśli to ma działać, to musi być zaliczone do listy typu „dating non-negotiables”, czyli z zasadami, które nie podlegają negocjacji.

Mężczyzna musi zabierać kobietę na randki, a ta może z nim pójść do łóżka tylko wtedy, gdy wspomniany facet wyda na randki aż 2 tys. dolarów, czyli ponad 8 tys. zł. Dla jasności, tu wcale nie chodzi o tzw. panie do towarzystwa, lecz o prawdziwe, tradycyjne chodzenie na randki ze zwykłą kobietą.

Dziennikarka zagranicznego serwisu napisała o tym artykuł i zaczęła zachwycać się rewolucyjnym pomysłem na randkowanie. Jej zdaniem pierwszą zaletą jest fakt, że jeśli facet poniesie wydatki na poziomie 2 tys. dolarów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż faktycznie mu zależy. To nie koniec! Druga zaleta jest taka, że dobicie do tak wysokiego rachunku zajmie sporo czasu, a to przełoży się na lepsze poznanie swoich charakterów, dokładne porozmawianie o różnych sprawach... oczywiście wszystko to jeszcze przed spędzeniem wspólnej nocy. Ma to być sporą zaletą dla kobiet, które poważnie myślą o zasadzie „łóżko dopiero wtedy, gdy facet wyda na randki 8 tys. zł”. A wy co myślicie na ten temat?

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy także o szokującej prośbie umierającej żony. Chciała przespać się z byłym! Informowaliśmy również o tym, czego ludzie żałują przed śmiercią. Jesteście ciekawi, czy wśród facetów była to np. kwestia… wydania 2 tys. dolarów na randki?

