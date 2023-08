Spojrzenie psychopaty. Tę osobowość można poznać po twarzy

Kevin Dutton jest doktorem psychologii społecznej oraz badaczem na Uniwersytecie w Oksfordzie. W jego książce „Mądrość psychopatów” możemy przeczytać:

Jeśli jest coś, co wszyscy psychopaci mają wspólnego, to niezwykła zdolność udawania zwyczajnych, przeciętnych ludzi, choć za fasadą tego wspaniałego przebrania bije zimne jak lód serce bezwzględnego, twardego jak skała drapieżnika. Kevin Dutton

Autor książki wspomniał również o swojej teorii na temat psychopatów. Jego zdaniem, nasza fascynacja takimi osobami w sporej mierze wynika z tego, że uwielbiamy iluzje, rzeczy, które na pozór wydają się normalne, lecz gdy przyjrzeć się im bliżej, okazuje się, że takimi nie są.

W tym wszystkim odrobinę zabawne jest to, że wśród ludzi panuje błędne przekonanie, iż psychopaci są tylko i wyłącznie seryjnymi mordercami oraz społecznymi szkodnikami. Jednak rzeczywistość jest taka, że ludzie wykazujący brak empatii, odporność psychiczną oraz skupienie na celu, mogą być na przykład genialnymi chirurgami i pełnić niezwykle pożyteczną rolę w społeczeństwie.

Natężenie oraz kombinacja cech psychopatycznych będą miały wpływ na to, czy mamy do czynienia z psychopatią funkcjonalną czy też dysfunkcjonalną. Ludzie z Macquarie University wykazali, że m.in. wzorzec dysfunkcji mózgowej występujący u psychopatów (widoczny w obszarze odpowiedzialnym za percepcję emocji) będzie miał inne natężenie u psychopatów stroniących od łamania prawa oraz inne u psychopatów regularnie popełniających przestępstwa.

Warto wspomnieć także o ciekawym badaniu z lat osiemdziesiątych, które pokazało, że wśród najlepszych i najbardziej doświadczonych saperów, bicie serca spowalniało, gdy ci wkraczali w strefę zagrożenia i koncentrowali się na trudnym zadaniu. To po prostu kolejny przykład tego, że cechy psychopatyczne mogą się okazać pomocne w jakimś zawodzie, natomiast sam psychopata nie musi być osobą niebezpieczną oraz nieodpowiedzialną.

Warto od czasu do czasu przypomnieć tego typu ciekawostki, bo słowo „psychopata” ma odrobinę przekłamany obraz. Reasumując, oczywiście psychopatia może zaowocować bardzo złymi i niebezpiecznymi ludźmi, ale również pożytecznymi specjalistami, wiodącymi względnie normalny żywot.

Rozpoznawanie psychopatów po samej twarzy

No dobrze, w takim razie jak rozpoznać psychopatę po samym spojrzeniu? Antyspołeczne zaburzenie osobowości może się objawiać... czarująca osobowością, skłonnością do manipulowania ludźmi, a także deficytem empatii i lęku. Jeżeli natomiast chodzi o sam wzrok, to m.in. na stronie Healthline możemy przeczytać parę wskazówek.

Istnieją sugestie, że tzw. „oczy psychopaty” będą miały „bezduszne” spojrzenie. Ludzie opisują to mniej więcej tak, iż wtedy doświadczają na sobie niekomfortowego, martwego spojrzenia, które jest na nich zawieszone przesadnie długo. Niektórzy nawet wierzą, że psychopaci specjalnie gapią się na wybrane osoby, żeby umyślnie wywoływać niepokój lub okazywać swego rodzaju dominację.

Mówi się również o tym, że u psychopatów często widać ograniczoną reakcję źrenic w różnego rodzaju sytuacjach. Dodatkowo, twarz psychopaty może mieć ograniczoną mimikę i dowiedziono nawet, że ludzie z cechami psychopatycznymi, mogą rzadziej zarażać się emocjami innych.

Ostatecznie nawet w publikacji Healthline znajduje się wzmianka o tym, że antyspołeczne zaburzenie osobowości nie jest równoznaczne z tym, że dany człowiek jest zły, lubi krzywdzić innych itd. Ponadto, sam temat „spojrzenia psychopaty” nie jest czymś, co należy traktować jak niepodważalny dowód i sprawdzoną metodę rozpoznawania psychopatii. Mimo tego, jest to ciekawe podejście do tematu, które dla niektórych może się okazać pomocne.

