To imię nadano zaledwie 100 dziewczynkom. Dawniej cieszyło się sporą popularnością

W naszym kraju nie brakuje pięknych imion. Coraz częstsza jest też praktyka nadawania pociechom imion bardzo oryginalnych, które sprawią, że dziecko będzie się wyróżniać. Udało się nawet nadać nowe imię w Polsce! Nie brakuje też kontrowersyjnych pomysłów, które nie zawsze spotykają się z aprobatą ze strony urzędników.

Imię, które dawniej cieszyło się dużą popularnością

Niektórzy szukają oryginalności w nowych imionach, inni wracają do dawnych czasów i wybierają takie, które nosili nasi przodkowie. Wciąż dużą popularnością cieszą się krótkie imiona. Co ciekawe nie tylko w Polsce znajdują mnóstwo zwolenników, ale także w innych krajach. Imię Celina, które dawniej cieszyło się sporą popularnością, dzisiaj jest rzadko spotykane. Świeżo upieczeni rodzice również o nim zapominają. Choć jest bardzo ładne, to w pierwszej połowie 2023 roku nadano je zaledwie 100 dziewczynkom.

Z pewnością spodoba się tym, którzy kładą szczególny nacisk na znaczenie. Celina pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „niebo”. Jej znaczenie to „niebiańska” lub „nieziemska”. Przypisuje się jej takie cechy jak:

żywiołowość

spontaniczność

towarzyskość

umiejętność zjednywania sobie ludzi

Źródło: Antyradio/Ofeminin

