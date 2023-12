Będziecie pracować podczas spania? Szykują opaskę do kontrolowania snów

Ludzkość zaszła względnie daleko, lecz gdyby się nad tym zastanowić, to istnieje kilka odwiecznych problemów, które zmniejszają wydajność pracowników. Doskonałym przykładem jest fakt, że właściwie każda osoba wymaga codziennej dawki snu. Jedni powiedzą, że to zupełnie normalne, a drudzy dostrzegą w tym zmarnowany potencjał.

Skoro chodzimy spać na mniej więcej 8 godzin, to „marnujemy” w ten sposób bardzo dużo czasu, który w teorii można przeznaczyć na… więcej pracy. To właśnie dlatego serwis Medium informuje o gigantycznym potencjale fascynującego projektu. O co chodzi? Otóż ludzie z Prophetic od dłuższego czasu pracują nad technologią, która powinna umożliwiać wprowadzanie ludzi w coś, co określa się mianem świadomego snu.

Pracuj podczas spania. Brzmi zachęcająco?

„Lucid dream” to anglojęzyczne określenie dla świadomych snów. W dużym skrócie chodzi o to, że dana osoba zaczyna śnić, lecz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie w tym momencie przebywa w świecie snów. Teoretycznie w takich sytuacjach śniący może zyskać wysoki poziom kontroli nad tym, co się dzieje w jego snach. Mamy zatem sytuację, w której odpoczywasz, ale przy okazji możesz robić mnóstwo ciekawych rzeczy i decydować o wydarzeniach ze swoich marzeń sennych.

Niektórzy ludzie regularnie to ćwiczą i starają się doprowadzać do świadomych snów, żeby w ten sposób np. przeżyć coś niezwykłego. W internecie można znaleźć np. poradniki dotyczące trenowania świadomych snów. To nie koniec, bo Prophetic od dłuższego czasu pracuje nad urządzeniem o nazwie Halo.

Cel jest taki, żeby opaska umożliwiała wprowadzanie się w stan świadomych snów. Trudno ocenić czy faktycznie im się to uda, lecz skoro ktoś bierze temat na poważnie i inwestuje pieniądze w rozwój takiej technologii, to można się zastanawiać nad ewentualnymi zaletami istnienia opaski Halo. Rozrywka z pewnością jest realną opcją, ale co w przypadku ludzi, którzy chcieliby więcej pracować? To również wydaje się możliwe, a w artykule opublikowanym przez Medium, możemy przeczytać potencjalnie kontrowersyjne pytanie: „Co byś powiedział na opaskę, która pozwoli ci pracować w trakcie spania?”.

Dzisiaj to co najwyżej ciekawostka, a w przyszłości? Kto wie… może w trakcie rozmowy o pracę pojawi się pytanie, czy kandydat wyraża gotowość na dodatkowe godziny pracy podczas snu? Sama opaska jest opisywana jako „non-invasive neurostimulation device”, a więc bezinwazyjne urządzenie do neurostymulacji. Plany są takie, żeby trafiła do sprzedaży w 2025 roku, a cena nie powinna przekraczać 2 tys. dolarów (niemal 8 tys. zł).

