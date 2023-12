Świąteczna uczta ze śmietnika! Kontrowersyjny pomysł kobiety

Ludzkość marnuje tak dużo żywności, że gdyby ktoś postanowił szukać zdatnego do spożycia jedzenia w śmietnikach… to może się okazać, iż nie będzie miał z tym problemu.

Pewna kobieta ogłosiła, że przygotuje świąteczną ucztę z tego, co uda jej się znaleźć w śmietnikach. Większość osób prawdopodobnie zareaguje oburzeniem, śmiechem lub po prostu skomentuje to w jakiś negatywny sposób. Oczywiście szukanie jedzenia pośród śmieci nie jest standardową i powszechnie akceptowaną praktyką, ale jest tu trochę miejsca na dyskusję o marnowaniu żywności.

Szkoda chodzić na zakupy?

Jak donosi New York Post, Sofie Juel-Andersen to 29-letnia kobieta, która stara się zwracać uwagę na powszechnie występujące marnowanie żywności. Jak sama zaznacza: „Nie ma potrzeby na to, żebym specjalnie coś kupowała”. Jej zdaniem supermarkety wyrzucają tak dużo zdatnego do spożycia jedzenia, iż wystarczy zerknąć do pobliskich śmietników.

Sofie Juel-Andersen od dawna zajmuje się dokumentowaniem swoich zdobyczy i pokazuje to widzom w internecie. Dziewczynie zależy m.in. na tym, żeby pokazać jak ogromne ilości jedzenia są regularnie marnowane.

Podobno Dunka nie ma problemów ze znalezieniem zróżnicowanych produktów, które w jej ocenie można bezpiecznie zjeść, a będą to zarówno sery, owoce, warzywa, jak i mięso. To właśnie dlatego dziewczyna ogłosiła, że będzie w stanie przygotować świąteczną ucztę dla całej rodziny, a zdecydowaną większość składników znajdzie w śmietnikach.

Każdy będzie miał swoją opinię w temacie, bo jedni mogą poczuć odrazę, a drudzy znajdą w tym odrobinę racjonalnych przesłanek. Ostatecznie warto wspomnieć choćby o tym, że Banki Żywności alarmują, iż 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, natomiast ponad połowa Polaków przyznaje się do marnowania żywności – w koszach lądują najczęściej pieczywo, owoce, warzywa i wędliny. Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności tłumaczy: „Marnowanie żywności to problem, który ma ogromne konsekwencje dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Raport Banków Żywności pomaga lepiej zrozumieć to zjawisko i jego przyczyny.

Źródło: Antyradio/New York Post/Banki Żywności

