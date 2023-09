„Zabójca smartfonów” wkrótce w sprzedaży. Zamiast ekranu… dłoń

Amerykański inżynier jakiś czas temu przedstawił światu swój nowatorski projekt. Ma to być telefon, który nie będzie posiadał ekranu ani klawiatury. Imran Chaudhri zrealizował pomysł i zapowiedział, że urządzenie wkrótce trafi do sprzedaży.

Wpadki się zdarzają, co sprawia, że inżynierowie jeszcze bardziej przykładają się do pracy ze sztuczną inteligencją i ścigają się, kto zaprezentuje światu lepszy pomysł. Z pomocy sztucznej inteligencji bardzo mocno korzystają producenci smartfonów, tworząc dla klientów coraz to lepsze rozwiązania. Mamy nie tylko smartfony, ale także smartwatche. Wkrótce pojawi się także Ai Pin.

Smartfon bez ekranu. Kiedy trafi do sprzedaży?

Imran Chaudhri to amerykański inżynier, który przez ponad 20 lat pracował dla Apple. Jakiś czas temu zapowiedział, że planuje stworzyć zupełnie nowe rozwiązanie, które będzie, jak to określił „zabójcą smartfonów”. Urządzenie ma całkowicie różnić się od tradycyjnego smartfona. Ekranu nie będzie posiadać, za to będzie wyposażone w specjalny projektor z możliwością przypięcia np. do ubrania. Telefon będzie obsługiwany za pomocą głosu, a system oparty na sztucznej inteligencji sprawi, że klawisze ani ekran nie będą potrzebne, bowiem wszystko będzie wyświetlać się na… dłoni. Ai Pin ma wbudowaną kamerkę, głośnik i mikrofon. Z powodzeniem więc będzie pełnił funkcję telefonu.

Po raz pierwszy Chaudhri zaprezentował światu swój projekt w maju podczas konferencji naukowej TED. Wówczas przed publicznością wyciągnął z kieszeni batonika i zapytał, czy może go zjeść. Sztuczna inteligencja z telefonu natychmiast zeskanowała skład produktu, a bot przestrzegł Imrana przed spożywaniem konkretnego batonika. AI przypomniał mu o produktach, na które jest uczulony.

Widownia była zachwycona. Teraz fani gadżetów mogą zacierać ręce, Humane Ai Pin ma trafić do sprzedaży już 14 października. Data również nie jest przypadkowa i ma związek z… zaćmieniem.

Zaćmienie jest dla nas ważnym symbolem. To nowy duchowy początek. - zdradził inżynier w mediach społecznościowych.

Myślicie, że nowy pomysł się przyjmie, a telefon faktycznie stanie się „zabójcą smartfonów”?

