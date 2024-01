Żeby osiągnąć idealne życie, musisz odpowiedzieć na te 2 trudne pytania

Osiągnięcie idealnego życia to cel wielu osób. Jak to zrobić? Nie ma na to jednego przepisu, można za to wesprzeć się poradami specjalistów np. psychologów, czy osób, którym udało się osiągnąć sukces.

Osiągnięcie w życiu sukcesu dla wielu ludzi jest priorytetem. Dla jednych będzie to sukces na polu zawodowym, a dla innych na prywatnym. Szczęście ma wiele imion, dlatego nie warto się do nikogo porównywać. Najważniejsze to wyznaczyć sobie swój własny cel i odważnie do niego dążyć. Tylko jak to zrobić? Z pomocą przychodzi sztab ekspertów. Wielu specjalistów takich jak psychologowie, mówcy motywacyjni czy po prostu osoby, którym udało się osiągnąć cel, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. W ten sposób nie tylko motywują inne osoby, ale także udzielają im rad, co zrobić, aby osiągnąć idealne życie, o jakim marzą. Ludzie z pierwszych stron gazet oraz wielu mówców motywacyjnych często skupia się na wizualizacji, czyli praktyce wyobrażania sobie takiego życia, jakie chcemy osiągnąć. Nie będziemy was do tego przekonywać ani uczyć tej praktyki, ale podpowiemy, jakie pytania warto sobie zadać, jeśli chcemy żyć życiem, na którym nam naprawdę zależy.

Chcesz mieć idealne życie? Zadaj sobie te dwa pytania

Wiele osób marzy o tym, aby zmienić coś w swoim życiu. Często żyją marzeniami, nie robiąc nawet małego kroku w celu ich realizacji. Są plany, których nie da się zrealizować z dnia na dzień, ale można, choć spróbować przybliżyć się do ich spełnienia. Rainer Strack, starszy emerytowany partner i doradca Boston Consulting Group (BCG) oraz Allison Bailey starszy partner i dyrektor zarządzający Boston Consulting Group (BCG), cytowani przez portal Cnbc.com udzielili wskazówek, co zrobić, aby osiągnąć idealne życie. Wskazują oni, aby dokładnie zastanowić się nad swoim życiowym celem i spróbować wyobrazić sobie, jak miałoby ono wyglądać za kilka lat.

Rainer Strack zwrócił uwagę na to, że wcale nie chodzi o to, aby mieć dobrze sprecyzowany cel. Wystarczy, że będziemy wiedzieli, w jakim kierunku chcemy iść. Dodatkowo sugeruje, aby odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi: „Czego 80-letni ja nie chcę przegapić w życiu?”

Mogą to być trzy, cztery lub pięć podpunktów bądź stwierdzeń. To mogą być pewne wizjonerskie elementy, którymi chciałbym się zająć w ciągu najbliższych trzech, pięciu, a nawet dziesięciu lat - mówił.

Kolejne pytanie, jakie warto sobie zadać to: „Co bym zrobił, gdyby pieniądze nie były problemem?” Pieniądze w wielu rzeczach potrafią ograniczać. Zwłaszcza w realizacji marzeń. Warto jednak spróbować sobie odpowiedzieć również na to pytanie. Strack zaznacza też, że twój plan nie musi być statyczny. Nasze życie się zmienia, więc i plan powinien być taki, którego z łatwością będzie można zmienić, w zależności od zmian, jakie pojawią się w życiu.

Musisz znać swój kierunek, ale musisz też być otwarty na nieoczekiwane zdarzenia i możliwości, które pojawiają się na twojej drodze. W takim razie musisz dostosować swoją wizję i styl życia – tłumaczy.

