Czego ludzie żałują przed śmiercią? Pielęgniarka wymienia 5 rzeczy

Jedna z pielęgniarek zajmująca się pracą na oddziale paliatywnym zdradziła, czego żałują ludzie przed śmiercią. Ostatni punkt najbardziej daje do myślenia.

Bardzo często jest tak, że dopiero gdy śmierć zajrzy człowiekowi w oczy, zaczyna doceniać rzeczy, które miał na wyciągnięcie ręki. Sporo osób przestaje wówczas się bać i zaczyna spełniać marzenia.

Choć każdy z nas doskonale wie, jak kruche jest życie, to wciąż wiele osób odkłada plany na później. Jedna z pielęgniarek pracująca na oddziale opieki paliatywnej za cel obrała sobie uświadamianie ludzi, że nie warto się bać i trzeba zacząć żyć już teraz.

Georgina Scull pracując z umierającymi osobami, wielokrotnie słyszała od nich, czego tak naprawdę żałują na chwilę przed śmiercią. Kobieta napisała książkę "Regrets of the Dying", w której dokumentuje ostatnie chwile umierających ludzi i z perspektywy czasu opisuje, co zmieniliby w swoim życiu.

Oprócz tego podzieliła się ze światem 5 rzeczami, których najczęściej żałowali umierający.

Brak odwagi

To numer jeden na liście rzeczy, które były najczęściej wymieniane przez umierające osoby. Brak odwagi w ciągu życia sprawiał, że nie żyli, tak jak sami tego chcieli. Wielu z nich, zamiast postawić na siebie, spełniało oczekiwania innych.

Większość ludzi nie spełniła nawet połowy swoich marzeń i musiała umrzeć z tą myślą.

Zbyt dużo pracy

Ten punkt w szczególności dotyczył mężczyzn. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś żałował, że pracował zbyt mało. Za to bardzo dużo osób na łożu śmierci żałowała, że zbyt dużo czasu poświęcała na rozwijanie swojej kariery, zaniedbując przy tym inne aspekty np. życie rodzinne czy towarzyskie. I nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy rzucili pracę, ale o to, aby postarać się oddzielać życie prywatne od zawodowego.

Uczucia

Trzeci punkt mocno powiązany jest z punktem o odwadze. Dotyczy braku odwagi w wyrażaniu uczuć. Wiele osób żałuje, że nie potrafiła wyrazić drugiej osobie, co naprawdę myśli bądź czuje.

Wiele osób tłumiło swoje uczucia dla świętego spokoju. W konsekwencji decydowali się na przeciętną egzystencję i nigdy nie byli w pełni sobą. W wyniku tego rozwinęło się u nich wiele chorób związanych z żalem czy chowaniem urazy do innych.

Scull zauważa, że tłumienie emocji nie jest dobrą rzeczy i najlepiej powiedzieć, co faktycznie leży nam na sercu, niż bać się czyjejś reakcji.

Kontakt z przyjaciółmi

Kolejny punkt to zbyt rzadki kontakt z przyjaciółmi, zwłaszcza w czasie, gdy zakładało się własne rodziny i skupiało na karierze.

Było wiele głębokich żali, że nie poświęcili czasu przyjaciołom i nie włożyli wysiłku w te relacje. Każdy, kto umiera tęskni za swoimi przyjaciółmi.

Scull apeluje, żeby nie czekać, tylko wysłać SMS-a lub zadzwonić do bliskich.

Nie byłam/em szczęśliwy

To chyba najsmutniejszy punkt na tej liście. Wiele osób pod koniec swojego życia dochodzi do wniosków, że nie wiedli szczęśliwego życia. Obawiali się opinii innych, a strach tak bardzo ich paraliżował, że godzili się na bylejakość.

Strach przed zmianą sprawiał, że udawali przed innymi i przed sobą, że są szczęśliwi, podczas gdy w głębi serca pragnęli zupełnie innego życia. - pisała pielęgniarka.

Teraz już wiecie, co robić, aby niczego przed śmiercią nie żałować?

