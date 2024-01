Influencerka „zjadła wodę widelcem” w ciągu 7 godzin. To nowy trend Twitcha

Ludzkość znowu dokonała czegoś wielkiego! Wcześniej pisaliśmy już o tym, że wyjątkowo utalentowana dziewczyna pobiła światowy rekord w głośnym bekaniu. Natomiast dziś pragniemy skupić się na innym, ale równie ważnym temacie. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że zdeterminowana influencerka poświęciła aż 7 godzin na to, by „zjeść wodę widelcem”. Należy się tu podziw i gromkie brawa.

Niezwykła influencerka „zjadła wodę widelcem”

Twórcy internetowych treści są sławni i doceniani przez miliony osób na całym świecie. Dlaczego tak jest? Mamy świetny przykład, który uzasadnia taki stan rzeczy. Niejaka ExtraEmily dokonała czegoś wielkiego i godnego podziwu. Dziewczyna postanowiła złamać wszelkie zasady i zamiast zwyczajnie napić się wody, sięgnęła po widelec, a potem za pomocą tego narzędzia… skonsumowała wspomnianą wodę.

To nie jest żart, a biedna Emily poświęciła na to aż 7 godzin, bo oczywiście picie wody widelcem w ogóle nie jest czymś łatwym! Jak to zazwyczaj bywa w trakcie realizowania wielkich czynów, całość została nagrana i pokazana światowej publiczności. Ludzie po prostu kochają tego typu pokazy wytrwałości. Jest to zwyczajnie inspirujące, gdyż przypomina nam, że człowiek może dokonać niemal wszystkiego. To trochę jak historia człowieka-psa, który chciał być psem… więc wydał na to około 55 tys. zł i faktycznie przemienił się w czworonoga.

Światowe media donoszą, że streamerka ExtraEmily przyswoiła aż galon wody. Galon amerykański to 3,78 litra, a więc można sobie wyobrazić, jak bardzo zdeterminowana musiała być influencerka, która wypiła to wszystko za pomocą widelca. Brawo! Wielu twierdzi, że zrodził się z tego zupełnie nowy i zyskujący na popularności trend.

Korzystając z okazji przypominamy o historii żony, która dzieli się swoim mężem i oddała go już 20 innym kobietom.

Źródło: Antyradio/Dexerto

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!