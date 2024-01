Influencerka plus-size lubi pokazywać ciało. Ludzie ją za to atakują

Sprawa jest na tyle poważna, że powstają o tym artykuły i wszystko zostało opisane m.in. w serwisie New York Post. Pewna dziewczyna ma ciało o większych rozmiarach, a przy okazji została influencerką. To właśnie dzięki temu zyskała możliwość bycia ważnym głosem w sprawach osób plus-size.

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że zdaniem niektórych ludzi samoloty powinny zostać poszerzone. Inaczej możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju dyskryminacją. Teraz nadszedł czas na omówienie kwestii związanych z modą.

Atakowanie influencerek plus-size

Już sam nagłówek zagranicznego artykułu zdradza poważny problem: „Jestem influencerkę plus-size i regularnie wytykają mnie palcami, bo noszę skąpe stroje”.

24-letnia Amber Baldwyn tworzy internetowe treści, a mówiąc wprost: jest po prostu influencerką typu plus-size. Niestety, lecz dziewczyna bywa publicznie zawstydzana, ponieważ jej preferencje są takie, żeby nosić skąpe i często obcisłe ubrania. Jej ciało charakteryzuje się większymi rozmiarami, więc ludzie pozwalają sobie na komentarze, które dają jej do zrozumienia, iż powinna „zakryć goliznę”.

Takie coś, tzn. tego typu komentarze stoją w sprzeczności z tzw. ciałopozytywnością, której ta influencerka jest zwolenniczką. Wszystko to generuje sytuacje, w których Amber Baldwyn ubiera się w wyzywający sposób, a do tego pokazuje różne nagrania w sieci, a potem miejsce ma coś, co w jej ocenie jest po prostu atakami ze strony trolli. Czy takie sytuacje w ogóle powinny mieć miejsce?

Amber nie wstydzi się swojego ciała i chce je pokazywać innym ludziom. Jej walka wciąż trwa, lecz nie można zapominać o tym, że pozostałe influencerki plus-size również zabiegają o lepsze jutro. Pisaliśmy choćby o tym, że Jaelynn Chaney prosi o poszerzenie korytarzy w hotelach na całym świecie.

Źródło: Antyradio/New York Post/@amber.baldwyn/TikTok

