Amerykanie odkrywają masło. "Francuzi robią coś dziwnego z kanapkami"

Ludzie ze Stanów Zjednoczonych doskonale wiedzą czym jest masło i w jaki sposób można z niego korzystać. Przykładowo, ciekawą nowinką z tego kraju jest fakt, że zdecydowano się stworzyć niemal 400 kg rzeźbę z masła. Oczywiście wspomniane masło, które wykorzystano w tej konkretnej rzeźbie, nie powinno być przeznaczone do konsumpcji. W związku z tym, podjęto jedyną sensowną decyzję i masełko trafi na farmę, gdzie zostanie wymieszane z innymi odpadami. Później specjalna aparatura umożliwi pozyskanie energii z takiego „paliwa”.

Dlaczego warto było to opisać i wyjaśnić, że Amerykanie robią z masła takie rzeźby, a potem przerabiają je na energię? Żeby dobitnie pokazać, iż ludzie ci są ekspertami od tego typu tematów, a o samym maśle wiedzą niemal wszystko. Co natomiast w sytuacji, gdy zaproponujemy posmarowanie kanapki masłem? Tutaj zaczynają się prawdziwe schody, bo o takich dziwactwach mało kto słyszał.

Masło? Tu trzeba mieć otwarty umysł

Oczywiście można sobie żartować, lecz w zagranicznych mediach naprawdę pojawiły się artykuły na temat Amerykanki, która zszokowała swych rodaków. O co chodzi? Otóż Amanda Rollins nagrała filmik z tak zwanym „food hackiem”, czyli sprytną, niesamowita sztuczką, która odmieni życie na lepsze. Kobieta wyjaśnia, że dzięki swej obecności we Francji, zaobserwowała niesamowite zjawisko, ponieważ mieszkańcy tego kraju robią coś dziwnego z masłem.

Rollins wyjaśnia, że „Francuzi robią coś bardzo dziwnego”, a potem kontynuuje i zaznacza, iż chodzi o rozsmarowanie masła na kanapce. Eksploratorka obcych kultur spokojnym głosem wprowadza w tajniki tego rytuału, a przy okazji udokumentowała intrygujący proces łączenia chleba z masłem. Wszystko jest uwiecznione na materiale wideo, więc zapewne uda się przekonać nawet największych niedowiarków!

Dogłębna analiza tematu zapewnia niezbędny komentarz. Amanda Rollins podkreśla, że tego typu unifikacja składników pozwala na uzyskanie zwiększonego poziomu wilgotności oraz lepszego smaku. Jeśli ktoś stwierdzi, że efekt jest podobny do łączenia pieczywa z majonezem, to niekoniecznie będzie miał rację, gdyż to może doprowadzić do przesadnego zawilgocenia i uzyskania przesadnie rozmoczonego chlebka.

Na koniec można przypomnieć, że kiedyś w sieci było głośno o pewnym incydencie. Turysta z Wielkiej Brytanii poprosił w USA o kanapkę z masłem, więc podano mu pieczywo, które od górnej, zewnętrznej strony, miało naniesioną warstwę masła.

Dlaczego masło zostało dodane w tak dziwny sposób? Bo najprawdopodobniej zdziwiony Amerykanin pierwszy raz usłyszał o tak nietypowej zachciance i musiał improwizować, żeby jakoś zaspokoić pragnienia turysty z Europy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!

BANER