Skąd biorą się seryjni mordercy? Kryminolog: „Nie wszyscy są psychopatami”

To, co kieruje seryjnymi mordercami, od lat zastanawia psychologów. Powstało już na ten temat mnóstwo badań i filmów, wciąż jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Seryjni mordercy przerażają, ale i wielu ciekawią. Naukowcy od lat analizują ich zachowania i motywy zbrodni. Co kieruje ludźmi, którzy dopuszczają się tak brutalnych zachowań?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wpływ na to mogą może mieć m.in. środowisko, w jakim się wychowują. Kryminolog Scott Bonn zauważa różnicę pomiędzy psychopatami a socjopatami. Ci pierwsi już rodzą się tacy, a ci drudzy zostali do tego uspołecznieni. Wpływ na to ma jednak wiele czynników.

Jedyne czego z pewnością nie należy robić to uogólniać. Profesor psychologii sądowej i wymiaru sprawiedliwości Katherina Ramsland zauważa:

W wielu przypadkach możesz znaleźć pewne cechy wspólne, takie jak znęcanie się lub urazy głowy, ale nie będzie to prawdą w przypadku wszystkich seryjnych morderców.

Ramsland daleka jest od uogólniania i zaznacza, że seryjni mordercy wywodzą się z różnych środowisk i mogą bardzo mocno się od siebie różnić. Dzielić ich może wiek, płeć, sposób bycia i przebyte doświadczenia. Tłumaczy, że te same czynniki mogą różnie oddziaływać na dane osoby, stąd u niektórych skłonność do brutalnych zachowań.

Istnieje korelacja pomiędzy seryjnymi mordercami, a ich trudnym dzieciństwem. Są jednak osoby, które również w bardzo młodych latach nie miały łatwego życia, a mimo tego nie mają skłonności do krzywdzenia innych.

Co wpływa na zostanie seryjnym mordercą?

Dla wielu osób seryjny morderca to po prostu psychopata, który z zimną krwią morduje kolejne ofiary. Scott Bonn odniósł się do tej różnicy i zauważył, że nie wszyscy psychopaci stają się seryjnymi mordercami i odwrotnie, nie każdy seryjny morderca to psychopata.

Mimo tego, że obraz seryjnego mordercy wbrew pozorom nie jest czarno-biały, to istnieje kilka znaków, które mogą wskazywać na zostanie seryjnym mordercą, zwłaszcza na tle seksualnym.

Należą do nich m.in.:

Wykorzystywanie w dzieciństwie

Niewłaściwe zachowania seksualne matki

Ataki na kobiety, najczęściej spowodowane mizoginią

Sadystyczne fantazje

Fetysze i włamania na tle seksualnym

Podglądanie

Patologiczne kłamstwo i manipulacja

Znęcanie się nad zwierzętami

Potrzeba kontroli innych

Jak dalej zauważa Bonn, seryjni mordercy rozróżniają dobro od zła, jednak ogólnie przyjęte zasady społeczne i moralne nie mają dla nich znaczenia.

Seryjni mordercy prawie nigdy nie są w stanie wykorzystać niepoczytalności jako linii obrony, ponieważ nie są klinicznie ani prawnie niepoczytalni. Są po prostu obojętni na prawa społeczne i obojętni na cierpienie innych. – tłumaczył kryminolog.

