Amerykanka testuje polskie słodycze. Internauci krytykują sposób jedzenia [WIDEO]

W sieci nie brakuje filmików osób z innych krajów, którzy np. mówią w ramach ciekawostek o innych kulturach, wskazując, co im się podoba, a co nie lub wspominają o stereotypach.

Polskie jedzenie jest doceniane przez wiele osób. Szczególnie upodobali je sobie muzycy Rammsteina, którzy przy okazji koncertów w Polsce rozkoszują się smakiem lokalnych potraw. Till Lindemann i jego koledzy z zespołu stawiają na słone przekąski, a co ze słodyczami? Recenzją polskich słodkości zajęła się amerykańska influencerka, która na Instagramie ocenia słodycze z innych krajów. Ostatnio na tapetę wzięła Polskę. Gary Mary Williams zaopatrzyła się więc w kilka polskich przekąsek. Były to m.in. znane wszystkim pierniczki ze śliwkowym nadzieniem, wafelki z czekoladową polewą, delicje, sezamki, landrynki o miętowym smaku czy wafle truskawkowe.

Instagramerka skosztowała każdego produktu, a następnie podzieliła się opinią. Najbardziej do gustu przypadły jej sezamki, chociaż miała nadzieję, że będą trochę słodsze. Smakowały jej również landrynki i wafelek w czekoladzie. Co zostało ocenione najgorzej? Możecie się zdziwić, ale były to delicje i pierniki. Jak uznała Grace, „miały dziwną konsystencję”.

Internauci krytykują influencerkę

Na odzew obserwatorów nie trzeba było długo czekać. Grace została skrytykowana przez internautów, którzy byli oburzeni jej sposobem jedzenia. Niektórzy internauci próbowali wytłumaczyć kobiecie jak „poprawnie jeść delicje”. Wielu Polaków uważa, że należy najpierw zjeść czekoladę, następnie biszkopt a nadzienie zostawić na koniec. Grace natomiast delicje jadła jak kanapkę.

Jak można tak jeść delicje!? Przecież żelka trzeba zostawić na koniec…

Ja najpierw obgryzam biszkopt dookoła, potem od spodu i na koniec rozkoszuję się galaretką - brzmiały komentarze.

