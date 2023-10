Jakie są wady i zalety życia w Polsce? Odpowiedzi obcokrajowców

Jak każdy kraj, również Polska ma pewne wady. Oczywiście ma także wiele zalet. Jak się żyje w naszym kraju? Na to pytanie odpowiedzi udzielili obcokrajowcy.

W Polsce w sektorze usług biznesowych według szacunków pracuje 9% obcokrajowców. Specjaliści przewidują, że osób spoza Polski będzie stale przybywać. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową, muszą w Polsce widzieć szereg zalet i możliwości. Z pewnością widzą też wady. Monster Talent Sourcing Services zapytał ich o to, co im przeszkadza, a co podoba się w kraju nad Wisłą.

Co obcokrajowcy cenią w Polsce?

W badaniu wzięli udział obcokrajowcy z 20 europejskich krajów m.in. z Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i czy Włoch. Wyniki raportu „Skuteczne sposoby na rekrutację językowe” pokazały, dlaczego obcokrajowcy wybierają Polskę. Okazuje się, że nasz kraj pasuje im z dwóch powodów. Aż 40 procent zdecydowało się na Polskę ze względu na możliwość otrzymania atrakcyjnej pracy. Według nich rynek pracy w Polsce jest atrakcyjniejszy niż w ich rodzimym kraju. Wpływ na to ma wysokie bezrobocie, jakie obecne jest w innych krajach. Aż 75 proc. badanych jest zdania, że praca w Polsce to okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W sektorze biznesowym 43 proc. osób doceniło atrakcyjne warunki pracy i dodatkowe benefity. Natomiast 64 procent skarżyło się na niskie płace. 38% natomiast przeprowadziło się tutaj ze względu na swojego partnera/partnerkę.

Być może wielu Polaków nie zgodzi się z tym punktem, jednak aż 68 procent badanych osób, jako czynnik decydujący o zadowoleniu z pobytu w Polsce wskazało niskie koszty życia. Polska wciąż postrzegana jest jako tani kraj. Wiele usług i produktów jest zdecydowanie tańsza niż w Europie Zachodniej. Oprócz tego doceniono także lokalizację Polski w centrum Europy. Uwagę na to zwróciło 43 procent osób. Dalej w zaletach znalazła się możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku (42 proc.), okazja do poznania polskiej kultury (41 proc.) i bogate życie kulturalne oraz towarzyskie (36 proc).

Jakie wady widzą cudzoziemcy w naszym kraju?

Polska przyciąga cudzoziemców, ale także ona ma w ich oczach wady. Problem z komunikacją, czyli w tym przypadku brak odpowiedniej znajomości języka polskiego utrudnia funkcjonowanie aż 55 proc. badanych osób. Czy Polacy są gościnni? Wielu twierdzi, że tak, a 31 procent przyjezdnych do naszego kraju uważa, że nie do końca. Natomiast 26 procent skarży się na trudności w nawiązywaniu kontaktów z nami. Polska dla 25 procent cechuje się niższym standardem życia niż ojczysty kraj respondentów. 23 procent osób ma trudności z organizacją życia.

Co jeszcze przeszkadza obcokrajowcom? 21 procent zwraca uwagę na brak oferty kulturalno-rozrywkowej w języku angielskim. Według nich znacznie ułatwiłoby to integrację. Również tyle samo procent wskazało, że Polacy dysponują niską znajomością języka angielskiego.

Większość cudzoziemców przyznaje, że uczy się języka polskiego. W dużej mierze jest on im potrzebny w życiu prywatnym i kulturalnym. Zaledwie 8 procent przyznaje, że język polski przyda im się w pracy. 41 procent badanych otrzymało możliwość nauki języka polskiego od pracodawcy. Aż 37 proc. osób biorących udział w badaniu, deklaruje znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym, a 32 proc. może pochwalić się polskim na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym.

50 procent cudzoziemców, zanim zdecydowało się na Polskę, rozważało wyjazd do innego kraju. W grę wchodziły m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Niemcy.

