Banksy został pozwany. W dokumentach sądowych ujawniono jego nazwisko?

W swoich pracach komentuje zjawiska społeczne oraz zwraca uwagę na różne problemy. Wiadomo, że Banksy jest Brytyjczykiem, urodzonym i mieszkającym w Bristolu, a do tego słynie z bycia anonimowym. To właśnie dlatego niektóre osoby ekscytuje szansa na jego zdemaskowanie.

Wielu zapewne zgodzi się ze stwierdzeniem, że Banksy zalicza się do grona tych najsłynniejszych artystów ze świata graffiti. Co ciekawe, sława niekoniecznie musi iść w parze z ujawnianiem prawdziwego wizerunku, czego idealnym przykładem jest właśnie Banksy, który mówiąc wprost: ukrywa swoją tożsamość. To z kolei potęguje ciekawość niektórych osób, które aktualnie mogą liczyć na to, że być może dowiedzą się czegoś więcej na temat słynnego brytyjskiego artysty ulicznego.

Niektóre z jego dzieł były nawet sprzedawane za grube miliony na aukcjach, ale teraz świat obiegają informacje o trochę innym charakterze, mianowicie zdaniem niektórych, Banksy może zostać zdemaskowany.

Problematyczny pozew dla artysty

Jak donosi m.in. serwis LADbible, firma Banksiego została pozwana przez bardzo bogatą osobę, a sprawa dotyczy potencjalnego zniesławienia.

Zagraniczne media informują, że Andrew Gallagher, który w przeszłości był związany m.in. z branżą muzyczną, aktualnie zaangażował się w pozew wymierzony przeciwko firmie Pest Control Ltd. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż wspomniana firma została założona właśnie przez artystę ukrywającego się pod pseudonimem Banksy. Pewne jest również to, iż Robin Gunningham jest osobą, która ma powiązania z firmą Pest Control, a niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy być może to właśnie on ukrywa się pod ksywą Banksy. Serwis LADbible poprosił nawet o komentarz, lecz nie udało się uzyskać niczego konkretnego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!