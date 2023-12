Będzie nowa benzyna na stacjach paliw. Nie wszyscy powinni z niej korzystać

Już niebawem, bo od 1 stycznia 2024 roku na kierowców będzie czekać niespodzianka. Otóż na stacje paliw trafi nowa 95-oktanowa benzyna z oznaczeniem E10, która może szkodzić starszym samochodom.

Powinniśmy być dumni, ponieważ Polska jest 18. krajem w Europie, decydującym się na wprowadzenie benzyny silnikowej E10. Co to właściwie znaczy? Samo oznaczenie informuje o maksymalnej zawartości biokomponentów w benzynie, a więc w przypadku E10 będzie to do 10 proc. zawartości wspomnianych biokomponentów.

Nie każdy będzie mógł zatankować…

Tego typu wieści są niezwykle ważne dla właścicieli starszych pojazdów, które akurat nie są dostosowane do tej nowej mieszanki. Oznacza to, iż jedną z dostępnych dla nich możliwości, będzie np. zdecydowanie się na Pb 98.

Nie wszyscy ludzie powinni tankować nową benzynę E10, ale czy można to jakoś sprawdzić? Okazuje się, że tak. Na szczęście kierowcy dostaną możliwość weryfikowania tej kluczowej informacji, a pomoże w tym specjalnie przygotowana wyszukiwarka. Najpierw warto jeszcze wspomnieć o łatwej do zapamiętania ogólnej zasadzie. Istotna część samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku, raczej jest przystosowania do benzyn silnikowych E10.

Jeżeli natomiast ktoś chciałby się zwyczajnie upewnić, to warto pamiętać, że Ministerstwo Klimatu oferuje wyszukiwarkę, za której pomocą można to łatwo zweryfikować. Sprawdź czy twój pojazd jest kompatybilny z benzyną E10. Oczywiście na stacjach paliw znajdziecie oznakowania dystrybutorów, dzięki którym będzie można łatwo zrozumieć, że macie do czynienia z benzyną E10.

