Całe Niemcy mówią o tym Polaku. „Najbardziej bezczelny kierowca roku”

Wieczorem na niemieckiej drodze doszło do wypadku motocyklisty, więc zgodnie z przyjętymi normami, kierowcy sprawnie utworzyli korytarz życia, dosłownie mogący uratować ludzkie istnienie. W końcu to właśnie dzięki temu służby mają ułatwione zadanie i mogą szybciej dotrzeć do osoby, która wymaga natychmiastowej pomocy. W tym konkretnym przypadku chodziło o poszkodowanego 61-latka.

Wyjątkowo niefortunne zachowanie. Wstyd czy przypadek?

Dlaczego na swoim oficjalnym profilu na Instagramie, niemiecki Bild zdecydował się napisać, że uchwycono „najbardziej bezczelnego kierowcę roku”? Otóż okazuje się, że kierowca samochodu z polskimi tablicami miał dość „oryginalny” pomysł. Podczas gdy inni posłusznie stali, on zabrał się za robienie czegoś odwrotnego! Kto wie, może zwyczajnie chciał coś z tego mieć... jak na przykład oszczędność własnego czasu?

Z nagrania wynika, że ford ruszył za wozem strażackim, ale warto brać pod uwagę taką ewentualność, że kierowca po prostu się zagapił, doświadczył chwili dezorientacji itd. Zawsze jest możliwe, że człowiek ten znalazł się w takim położeniu bez złych intencji. Niezależnie od tego, w jaki sposób na to patrzymy, najważniejsze mogą być zupełnie inne rzeczy. Ciężko stwierdzić, czy było to związane akurat z interwencją strażaka, lecz na końcu temu kierowcy udało się opuścić utworzony korytarz życia. Inna kluczowa kwestia to fakt, że poszkodowany motocyklista bezpiecznie trafił do szpitala.

Finalnie policja zapewne postara się o to, żeby zabezpieczyć dowody i doprowadzić do tego, aby takie postępowanie spotkało się z adekwatnymi konsekwencjami. Jeżeli była to zwykła próba zaoszczędzenia czasu, to prawdopodobnie się nie opłaciła.

