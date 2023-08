Nowy znak na europejskich drogach. Zignorowanie grozi wysokim mandatem

Jeżeli wjedziecie do innego kraju i okaże się, że nie mieliście dostatecznej wiedzy na temat aktualnych przepisów z tego miejsca, to będziecie musieli pogodzić się z faktem, iż nie uchroni was to przed ewentualnym mandatem. W związku z tym warto wiedzieć o wszelkich nowinkach drogowych z Europy.

Doskonałym przykładem będzie to, co aktualnie dzieje się we Francji. Otóż kierowcy muszą rozumieć, że specjalny znak zawierający romb na niebieskim tle, nie powinien być ignorowany, bo grozi za to surowa kara. Możecie zapłacić nawet 135 euro, a więc około 600 zł.

Biały romb na niebieskim tle Co to znaczy?

Bez odpowiedniej wiedzy, raczej nie da się na szybko rozszyfrować tego znaku w trakcie jazdy. Trzeba po prostu spokojnie przeczytać o jego znaczeniu i o tym pamiętać. Biały romb na niebieskim tle, to francuski sposób na zachęcanie kierowców do oszczędności i pozytywnego wpływu na środowisko… tak jakby.

Nowy znak drogowy trafił na drogi szybkiego ruchu, a jego celem jest informowanie, iż dany pas powinien być używany tylko przez określonych uczestników ruchu drogowego. Jest znak z białym rombem? W takim razie pas ma pozostać wolny m.in. dla ekologicznych samochodów z naklejką o zerowej emisji, taksówek, autobusów i pojazdów z przynajmniej dwoma pasażerami.

Carpooling to zjawisko, które jest sposobem na przekształcanie samochodów w pojazdy do transportu wyższej liczby osób. Innymi słowy, prywatne auta biorące na siebie dostarczanie swego rodzaju transportu zbiorowego, to w oczach władz duży plus.

Carpooling to więcej pasażerów w jednym samochodzie, bo jeśli określone osoby tak czy inaczej jadą w tym samym kierunku, to mogą się dogadać (np. za opłatą) i zrobić to razem. To z kolei powinno prowadzić do oszczędności, a przy okazji pomagać w ochronie środowiska.

Jedziecie samotnie swoim prywatnym samochodem i nikogo nie podwozicie, nie ma żadnych pasażerów? W takim razie pas ruchu oznaczony białym rombem na niebieskim tle nie jest dla was. Niestosowanie się do zasady grozi mandatem w okolicach 600 zł.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!