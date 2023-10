Co najbardziej denerwuje obcokrajowców w Polsce? Na liście aż 8 rzeczy

Co natomiast będzie wyraźnymi wadami? Z relacji wynika, iż wymieniono takie rzeczy, jak na przykład agresja drogowa i kultura jazdy. Podobno nasi rodacy nie jeżdżą kulturalnie, a do tego mają potwierdzać to statystyki z krajów Unii Europejskiej, bo mamy kiepski wynik pod względem liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Podobno niszczymy przyrodę

Jednym z minusów ma być to, że niszczymy przyrodę. Widać to m.in. po wejściu do niektórych lasów, a także na plażach. Zdarzają się sytuacje, w których śmieci są wszechobecne, a najgorsze mają być ekstremalne przypadki w formie dzikich wysypisk. Jak relacjonuje dziennikarz Onetu: „Osoby, z którymi rozmawiałem, były przerażone tym, co zobaczyły wieczorem na plaży nad Bałtykiem”.

Okropna polska biurokracja

Co jeszcze? W końcu lista zawiera aż osiem rzeczy, a wymieniliśmy dopiero dwie. Podobno obcokrajowcy nie lubią naszej biurokracji i wszyscy rozmówcy zwrócili uwagę na ten konkretny punkt. Ich zdaniem nasza „biurokratyczna machina jest ekstremalnie powolna”, a wiele spraw u nas trwa naprawdę długo, podczas gdy w innych krajach będzie szybciej.

Bramki, tolerancja, brak uśmiechów...

Skoro już przyzwyczajamy się do powolnego załatwiania pewnych rzeczy, to przy okazji można wspomnieć jeszcze o bramkach na autostradach, bo w opinii obcokrajowców mają być „zupełnie nieprzemyślane”, a na domiar złego, sposób ich budowy przyczynia się do przesadnego hamowania ruchu samochodów. Następną wadą jest rzekomy brak tolerancji np. dla mniejszości etnicznych i seksualnych. Niektórym przeszkadza coś jeszcze, mianowicie Polacy się w ogóle nie uśmiechają, a przynajmniej niektórzy odnoszą takie wrażenie.

Musisz zapłacić za... oglądanie reklam

Być może niektórzy będą tym zaskoczeni, ale podobno obcokrajowcy nie lubią także faktu, że idąc do kina w Polsce i płacąc za bilet, konieczne jest zapoznanie się z obowiązkowo wyświetlanymi reklamami przed puszczeniem filmu.

Źle dobrani pracownicy?

Na samym końcu wymieniono także niewłaściwych ludzi na niewłaściwych miejscach. Chodzi np. o to, że osoby pracujące w biurach, w których przyjezdni załatwiają swoje sprawy, w ogóle nie znają angielskiego.

