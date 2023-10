Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Co się stanie, jeśli nie otworzysz drzwi?

W Polskę ruszyli kontrolerzy Poczty Polskiej, którzy mają za zadanie sprawdzić, czy osoby, które posiadają odbiornik radiowy bądź telewizyjny płacą abonament. Przypomnijmy, że w Polsce taki obowiązek reguluje ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

Kwestia płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego to temat, który od dłuższego czasu jest na ustach wielu Polaków. Nie brakuje przeciwników, którzy są zdania, że taka opłata powinna zostać zniesiona. Póki co ona obowiązuje i właśnie trwają kontrole. Uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają za zadanie skontrolować, czy osoby korzystające z odbiorników wywiązują się z opłat i czy urządzenie zostało zarejestrowane. Dotyczy to zarówno mieszkania, jak i samochodów.

Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba otwierać drzwi?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy da się przepisy obejść i ewentualną kontrolę zignorować? Otóż jeśli uprawniony do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli pracownik, przedstawi legitymację służbową oraz poda powód swojej wizyty, powinien zostać wpuszczony. Natomiast należy pamiętać, że nie ma on takich samych uprawnień, jak służby. Co oznacza, że nie może do mieszkania wtargnąć siłą.

Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat. - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nie oznacza to, że z chwilą niewpuszczenia pracownika Poczty Polskiej do domu, kontrola zostanie pominięta. Prawdopodobnie będą nas wówczas czekać kolejne wizyty.

Ile wynosi opłata za abonament RTV?

W 2023 roku miesięczna opłata za radio wynosi 8,70 zł. Natomiast za telewizor 27,30 zł. W przypadku unikania płacenia trzeba liczyć się z karą w wysokości nawet 30-krotności miesięcznego abonamentu RTV plus opłata za zaległe składki.

