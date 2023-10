Żywa żaba w zamkniętym opakowaniu sałaty. Nagranie podbija sieć [WIDEO]

W sklepach możemy znaleźć wiele różnych produktów. Niektóre są standardowe inne wręcz bardzo nietypowe, ale to, co spotkało jedną z klientek Lidla, przyprawia o zawrót głowy i budzi prawdziwy niepokój. Kobieta pokazała skaczącą w środku opakowania z sałatą… żabę! Swoim ciekawym dodatkiem do zakupów podzieliła się w mediach społecznościowych.

O całym zdarzeniu kobieta poinformowała na swoim instagramowym profilu. To tam zamieściła filmik, na którym widać skaczącą wśród listków sałaty żabę, próbującą wydostać się z zamkniętego plastikowego opakowania. Post kobiety wskazuje na to, że zakupy robiła 26 września.

Gdy kupujesz w @lidlpolska sałatę mix i żaba żywa w opakowaniu gratis

Brawo Wy

!!

@lidlpolska

Co wy na to ? - pytała kobieta.

Nagranie szybko stało się viralem i było szeroko komentowane. Choć obecnie możliwość dodawania komentarzy do postu jest wyłączona, to jak przytaczają inne media, nie brakowało żartobliwych komentarzy podkreślających, że żywa żaba oznacza świeżość sałaty, czy też zauważenie, że kobieta, zamiast nagrywać filmiki, powinna żabkę wypuścić na wolność.

Do informacji

Żaba została wypuszczona u mnie na ogrodzie.

Nie nie zjadłam jej - brzmi ciąg dalszy wpisu po edycji.

Lidl przeprasza

Sytuacja nietypowa i dość przerażająca. Co na to Lidl? Jak napisała w tym samym poście właścicielka nagrania, sieć sklepów przeprosiła za zaistniałą sytuację i zapewniła, że przyjrzą się sprawie, aby dowiedzieć się, skąd żaba wzięła się w opakowaniu.

Mam nadzieję, że to jednorazowy incydent. – skwitowała kobieta.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner.