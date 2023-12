Disney pozwany przez 9 tys. kobiet. To największy pozew zbiorowy wszech czasów

Disney jest korporacją, która od jakiegoś czasu spotyka się m.in. z okazjonalną krytyką na temat przesadzonej poprawności politycznej. Kiedyś media obiegły choćby nagłówki dotyczące tego, że Disney+ ogranicza swoją ofertę dla dzieci, a wszystko ze względu na wspomnianą poprawność polityczną, której zabrakło w klasycznych kreskówkach. Niektóre bajki stały się dostępne wyłącznie w profilach dla dorosłych, a do tego jeszcze otrzymały specjalny dopisek: „Ten program zawiera negatywne przedstawienia i niewłaściwe traktowanie ludzi lub kultur”.

To tylko przykład, który ma pokazać, iż Disney bardzo stara się o to, żeby spełniać współczesne standardy traktowania ludzi, tylko czy to wystarczy? Zdaniem tysięcy kobiet zatrudnionych w korporacji, Disney wciąż musi postarać się bardziej. Właśnie dlatego internet obiegają wieści o największym w historii pozwie zbiorowym tego typu! Aż 9 tys. kobiet zdecydowało się na pozew Walt Disney Company.

Brakuje równości w wynagrodzeniach?

Gigantyczny pozew uderza w temat, jakim jest różnica w wynagrodzeniach, a całość została oparta m.in. o kalifornijską ustawę o równych wynagrodzeniach między płciami. Według przedstawionych argumentów, spółka miała oszukiwać kobiety, które pracują dla Disneya, a problemem ma być to, że pracowniczki zarabiają mniej niż… pracownicy płci męskiej. Innymi słowy, sprawa trafiła do sądu, bo kobiety chcą sprawiedliwego traktowania.

Argument jest taki, że podobno kobiety zarabiają średnio 2 proc. mniej od mężczyzn, którzy zajmują się tym samym. W jaki sposób broni się Disney? Ich prawniczka miała podkreślić, iż nawet jeśli dwóch pracowników wykonuje pracę na tym samym stanowisku, to nie oznacza to, że ich praca jest zasadniczo podobna. Ponadto rozbieżności mogą wynikać z dopuszczalnych czynników, jak na przykład wykształcenie, doświadczenie i odbyte szkolenia.

Mamy zatem sytuację, w której Disney od lat stara się dbać o odpowiednie przesłanie z zakresu poprawności politycznej oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich grup ludzi, ale… wciąż pojawiły się pewnego rodzaju zgrzyty, co zaowocowało jednym z największych pozwów zbiorowych w branży.

Źródło: Antyradio/Variety

