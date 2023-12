Jeden z internautów zostawił komentarz: „Silne czasy tworzą słabych ludzi…” i dostał za to kilkadziesiąt polubień. Chodzi tu oczywiście o nawiązanie do popularnego stwierdzenia, że silni ludzie tworzą dobre czasy, a dobre czasy tworzą słabych ludzi. Prowokacją do zostawienia tego typu wpisu był filmik, w którym młodzież postanowiła chodzić na czworakach w galerii handlowej.

Trend z Polski cieszy się zainteresowaniem milionów!

Okazuje się, że nie jest to wyłącznie jednorazowy wybryk, chęć stworzenia pojedynczego filmiku, który rozbawi kilka osób. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż mamy tu do czynienia z regularnym nagrywaniem i umieszczaniem takich materiałów na TikToku.

Początkowo nietypowym zajęciem interesował się zaledwie jeden tiktoker z kanału @crawly_possessed, lecz w końcu udało mu się zebrać grono oddanych naśladowców, którzy bardzo chętnie robią dokładnie to samo. Teraz mamy sytuację, w której co jakiś czas do sieci trafiają nagrania z… grupą dzieci przemieszczających się na czworakach, a wszystko to w różnego rodzaju miejscach publicznych.

W zależności od waszych poglądów na ten temat, powinniśmy napisać „najlepsze jest to” lub „najgorsze jest to”, że… filmiki pochodzą z Polski. Jedni stwierdzą, iż to powód do dumy, bo tiktokowe nagrania czasem zbierają dziesiątki milionów wyświetleń. Drudzy zapewne powiedzą, że to tylko i wyłącznie powód do wstydu. Chodzenie na czworakach w sklepach i restauracjach nie jest czymś, co wymaga imponujących zdolności, a do tego jest to raczej mało sensowne zajęcie.

Wśród komentarzy zostawianych przez internautów, możemy znaleźć następujące wypowiedzi:

coraz wieksza jest ta armia..

plus dla ekipy sprzątającej ;) podłogi umyte i od razu wypolerowane

Gratulujemy rodzinie.

ktoś mi wyjaśni o co tu chodzi na czym to polega?

TO JEST W POLSCE

MYŚLAŁAM, ŻE TO W INNYM KRAJU X D

Na koniec przypominamy, że internet to niezwykle ważne narzędzie, bo pozwala zrozumieć choćby to, że ludzie chcą się całować ze Shrekiem, a tiktokerki chcą udawać, że nie są ludźmi.

Źródło: Antyradio/TikTok

