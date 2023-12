Policjantki z Islandii przyjechały do Polski. Nie mogły sobie tego odmówić

Zagraniczne policjantki na szkoleniu w Polsce? Niestety, lecz ich delegacja przerodziła się w skandal. Zachowanie kobiet oburzyło pozostałych uczestników wyjazdu, a temat ostatecznie dotarł do władz policyjnych w Reykjaviku. Co takiego zrobiły?

Służbowe wyjazdy można niewątpliwie uznać za coś poważnego. Jest to część obowiązków, a czasem nawet okazja do ewentualnego poszerzania swych kompetencji. Właśnie tak było w tym przypadku, bo policjantki z Islandii mogły zgłębiać temat powstawania sił ekstremistycznych, a do tego jeszcze odwiedzić Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Policjantki chciały imprezy i striptizera!

Jak donosi m.in. TVN24, w statucie islandzkiej stołecznej policji napisano, że „funkcjonariusze mają obowiązek w swojej pracy i poza nią nie robić niczego, co mogłoby narazić ich na złą reputację albo rzucić cień na pracę, którą wykonują”. Być może to właśnie dlatego incydent z policjantkami jest traktowany bardzo poważnie.

Według doniesień, kobiety miały skorzystać z usług striptizera oraz publikować zdjęcia z imprezy na zamkniętej grupie na Snapchacie. Niestety wieści o tym wydarzeniu nie spodobały się policji w Reykjaviku, co zakończyło się wszczęciem postępowania wobec policjantek.

Mamy zatem pewnego rodzaju skandal, ponieważ policjantki z Islandii, które znalazły się na szkoleniu w Polsce, postanowiły zamówić sobie striptizera. Gdyby jednak spojrzeć na to z innej strony, to wielu pracowników łączy swoje wyjazdy służbowe z jakąś formą imprezowania, a samo zdecydowanie się na pokaz striptizu nie wyrządziło nikomu krzywdy.

Korzystając z okazji przypominamy, że jakiś czas temu pisaliśmy z kim chcą się umawiać kobiety, a do tego informowaliśmy o pomyśle niektórych dziewczyn, które twierdzą, iż facet musi wydać 8 tys. zł na randki.

Źródło: Antyradio/TVN24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!