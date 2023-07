Elon Musk zapowiedział koniec Twittera! Aplikacja zmieni logo i nazwę

Elon Musk przejął Twittera za 44 mld dolarów, co jakiś czas temu spowodowało prawdziwe trzęsienie ziemi w świecie technologicznych nowinek. Warto podkreślić, iż ekscentryczny miliarder chętnie dywersyfikuje swoje biznesy i jest związany m.in. z takimi podmiotami, jak chociażby Tesla, SpaceX i Neuralink.

Łatwo zauważyć, że Muska interesują przede wszystkim takie działania, które mają ogromny potencjał w przełomowych zmianach. Co to właściwie znaczy? Na przykład Tesla łamie bariery w rozpowszechnianiu samochodów elektrycznych i dokłada cegiełkę w transportowej rewolucji.

Jeżeli natomiast chodzi o SpaceX, jest to firma, która rozpowszechniła innowacyjne podejście w odzyskiwaniu rakiet. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że tuż po separacji, pierwszy człon wykonuje stosowne manewry, a następnie samodzielnie wraca do miejsca startu lub na specjalną barkę. Przekłada się to na duże oszczędności w sektorze kosmicznym, który słynie z wysokich kosztów.

Neuralink to z kolei pomysły wyrwane żywcem z filmów science fiction. Trwające tam prace, mają pozwolić m.in. na to, żeby specjalne implanty wszczepiane do mózgu, kiedyś umożliwiły bezpośrednie połączenie typu mózg-komputer. Po co wpisywać każde słowo na klawiaturze? Lepiej pomyśleć o tym, co chcemy powiedzieć, a potem przesłać to prosto do komputera.

Twitter zamienia się w X

Jak się zapewne domyślacie, Elon Musk ma wielkie plany także w związku z Twitterem. Miliarder nie kupił tej platformy wyłącznie dlatego, że lubi się dzielić śmiesznymi obrazkami w internecie.

Od tej pory domena X.com przekierowuje na Twitter.com, a kolejną nowością jest również zupełnie nowe logo tej platformy społecznościowej. Elon Musk nigdy nie ukrywał, że bardzo lubi literę „X”, a teraz mamy pewność, że będzie to oficjalne logo Twittera.

Jak donosi m.in. serwis The Verge, podobno miliarder rozesłał wewnętrzny komunikat do pracowników i wyjaśnił im, że od tej pory Twitter zamienia się w X. Przy okazji Zoe Schiffer podzieliła się dodatkowym wyjaśnieniem i przypomniała, że aktualnie chodzi przede wszystkim o logo, jako że wcześniej doszło już do formalnej zamiany nazwy biznesu na X corp.

Linda Yaccarino, która została nową CEO Twittera, chętnie dzieli się świeżą wizją dla tej popularnej platformy społecznościowej. W jednym ze swoich tweetów wyjaśnia, iż nie ma żadnych limitów dla aktualnej przemiany. X będzie platformą mogącą dostarczyć… wszystko.

Yaccarino zaznacza, że X to przyszłość nieograniczonej interaktywności. Będzie to możliwość przesyłania wiadomości, audio, wideo, a także dokonywania płatności, tym samym kreując globalny rynek i przestrzeń do wymiany pomysłów, dóbr, usług oraz ogólnie mówiąc wszelkiego rodzaju możliwości. X będzie wspomagane przez sztuczną inteligencję i połączy nas wszystkich.

X od Elona Muska to prawdziwa rewolucja?

Na początku tego artykułu specjalnie przypomniałem o tym, że Elon Musk od dawna bardzo lubi stawiać na takie biznesy, które mają potencjał w zmienianiu świata. Łatwo zauważyć, iż kupiony za 44 mld Twitter, także będzie miał zaskakująco ambitne cele.

Jestem świadom tego, że sporo osób nie jest przekonanych do Elona Muska i lubi go krytykować. Delikatnie mówiąc jest to miliarder, który po prostu nie stroni od kontrowersyjnych pomysłów oraz wypowiedzi. Właśnie dlatego zachęcam do wzięcia udziału w poniższej ankiecie.

Korzystając z okazji przypominam, że pisaliśmy również o tym, iż Elon Musk chce wysłać ludzi na Marsa już w 2026 roku i zastanawialiśmy się czy jest to przykład kuriozalnego pomysłu, czy może jednak imponujących i ambitnych planów.

