Podczas drugiej tercji sobotniego spotkania w Sheffield miał miejsce szokujący wypadek. Ciężko w to uwierzyć, lecz 29-letni Adam Johnson nie żyje po tym, jak łyżwa przecięła mu gardło.

Ta wiadomość nie jest łatwa do przyswojenia, a sportowy świat został pogrążony w żałobie. W trakcie meczu hokejowej ligi w brytyjskim Pucharze Challenge, jeden z zawodników gospodarzy, Adam Johnson, doświadczył czegoś okropnego! Amerykanin miał wyjątkowego pecha, bo w chwili zderzenia z innym zawodnikiem, łyżwa przecięła mu gardło.

W 35. minucie zdecydowano się przerwać grę, a gdy tylko hokeista usiłował opuścić lód, po chwili upadł. Sportowiec stracił zaskakująco dużo krwi i reanimacja ze strony medyków musiała się odbyć jeszcze na tafli. Cała tragedia wydarzyła się na oczach 8 tys. widzów, a niektóre osoby dosłownie zaczęły mdleć.

Adam Johnson trafił do szpitala

Niestety, lecz oficjalnie potwierdzono, że hokeista zmarł w szpitalu po tym, jak doszło do tego przerażającego wypadku. Adam Johnson był przewieziony do Northern General Hospital w Sheffield, ale mimo pomocy, sportowiec stracił życie.

Pojawiło się oświadczenie, w którym podkreślono, iż Adam był nie tylko wybitnym hokeistą, ale także wspaniałym kolegą z drużyny i niesamowitym człowiekiem. Młody mężczyzna miał przed sobą całe życie, a osoby z jego bliskiego otoczenia są załamane. Sam wypadek jest trudny do oglądania i osoby o słabych nerwach nie powinny tego robić – na tafli lodu natychmiast ukazała się ogromna plama krwi.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że wśród internautów pojawiło się bardzo dużo emocji, a część z nich jest zdania, że określanie całego zdarzenia mianem wypadku jest nieuczciwe. W dużym skrócie, wszystko sprowadza się mniej więcej do tego, że w ich odczuciu jest to charakterystyczny dla tego sportu, kolejny przykład agresywnych zachowań w hokeju. Na Twitterze można się natknąć na wiele tego typu komentarzy:

IT WAS NOT AN ACCIDENT

That was 100% INTENTIONAL

That looked pretty intentional to me

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy również o tym, jak pewien człowiek cudem uszedł z życiem i doświadczył sekund grozy w powietrzu. Donosiliśmy również o dziewczynie, którą początkowo bolała głowa, a wszystko skończyło się tym, że straciła połowę czaszki.

