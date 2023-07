Ludzie od zarania dziejów ze sobą rywalizują. Nie tylko w kategoriach sportowych. Każdy, kto wyróżnia się czymś, co zaskakuje świat, może pobić rekord i zostać wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa. Znajdziemy tam wyniki osób, specjalizujących się w najróżniejszych rzeczach. Jednym z wpisów do popularnej księgi jest rekord Chandra Bahadur Dangi, mężczyzny pochodzącego z Nepalu. To najniższy dorosły człowiek. Mierzył zaledwie 54, 6 cm wzrostu przy wadze 14,5 kilograma. Jego wzrost można było porównać do wzrostu 2-miesięcznego dziecka, który waha się między 50 a 60 cm. Mężczyzna miał sporo szczęścia, bo mimo niewielkich rozmiarów achondroplazji, dożył 75 lat.

Zmarł 3 września 2015 roku z powodu powikłań po zapaleniu płuc.

Jak wyglądało życie najniższego człowieka świata?

Chandra Bahadur Dangi urodził się w Nepalu. Większość życia spędził w górskiej wiosce Rhimkholi. Zajmował się robieniem tradycyjnych nepalskich strojów. Jego życie zmieniło się w 2012 roku, kiedy to trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Stał się nie tylko gwiazdą w kraju, ale także zyskał rozpoznawalność na całym świecie. Sława obróciła jego życie o 180 stopni, otrzymywał mnóstwo prezentów i zaproszeń do innych krajów, spotykał się ze znanymi osobami, w tym także z najwyższym człowiekiem na świecie, Sultanem Kösen, mierzącym 251 cm. Często udzielał wywiadów i odbierał liczne nagrody.

Do tej pory nikomu nie udało się pobić jego rekordu.

