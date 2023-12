Internauci są w szoku, bo odkryli, co naprawdę przedstawia logo Carrefoura

Wiele firm w swoich logach zawiera ukryty przekaz, który jest pożywką dla zwolenników teorii spiskowych. Podczas gdy miłośnicy zagadek próbują rozszyfrować ukryte znaczenia, przedstawiciele niektórych marek mają niezły ubaw, bo odpowiedź często jest znacznie prostsza, niż się wydaje.

Co przedstawia logo Carrefoura? Internauci w szoku

Jedną z takich zagadek jest logo słynnej sieci marketów. Logo Carrefoura prezentuje dwie strzałki ustawione w przeciwnym kierunku. Na przestrzeni lat pojawiły się różne teorie, co oznaczają i jak można je interpretować. Niektórzy widzą w nim uśmiechniętą twarz, drudzy dwie strzałki, a jeszcze inni literkę C.

Do tej kwestii na swoim TikToku odniosła się pewna użytkowniczka, która zauważyła, zgodnie z logiką, logo marketu prezentuje literkę C. Spora część internautów przyznała, że wiedziała o tym od dawna, wielu jednak zdradziło, że dopiero teraz zauważyli, że logo Carrefoura to faktycznie nic innego, jak ukryta literka. Niektórzy jednak pozostawali nieprzekonani, tłumacząc, że mieli na to inne spojrzenie. Wydaje się, że spostrzeżenie tiktokerki jest słuszne, warto jednak nadmienić, że w języku francuskim „carrefour” oznacza „skrzyżowanie”. Według wielu logo ze strzałkami nawiązuje właśnie do tej nazwy. Można więc przypuszczać, że chodzi o połączenie skrzyżowania i litery C.

A to nie uśmiechnięta mina?

W języku francuskim słowo Carrefour oznacza „rozdroże” więc jego logo przedstawia dwie przeciwległe strzałki

całe życie w błędzie

myślałam że to jakieś oczy i uśmiech

Źródło: Antyradio/TikTok

