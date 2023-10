Paczkomaty nie przyjęły się we Francji? „Kalendarz adwentowy” [WIDEO]

Do mediów społecznościowych trafił filmik, na którym widać zdewastowany paczkomat. Zdarzenie miało miejsce we Francji. Internauci od razu zaczęli zastanawiać się, czy podobne sytuacje mają miejsce w Polsce.

Z paczkomatów InPost codziennie korzysta mnóstwo osób. Są wygodne i oferują szybką dostawę. Niestety mimo zabezpieczeń i całodobowego monitoringu zdarzają się ataki wandalizmu bądź kradzieże przesyłek.

Ostatnio głośno o takiej sprawie zrobiło się we Francji. W kraju tym również działa InPost, jednak pod marką Mondial Relay, którą polska firma kupiła. Do sieci trafił filmik, na którym widać zdewastowany paczkomat. Drzwiczki były pootwierane, a niektóre zdeformowane.

Kalendarz adwentowy we Francji – porównał jeden z użytkowników TikToka.

Rzecznik prasowy InPostu wyjaśnia

Wielu internautów zaczęło się zastanawiać, jak to możliwe, że w Polsce, gdzie paczkomatów jest dość sporo, nie dochodzi do takich sytuacji, jaka miała miejsce we Francji. Czy aby na pewno? Portal handelextra.pl poprosił o komentarz rzecznika prasowego InPostu, Wojciecha Kądziołkę.

Na wszystkich rynkach, na których obecne są maszyny Paczkomat zdarzają się akty wandalizmu i kraj, w którym stoi automat nie ma tu większego znaczenia. - mówił.

Rzecznik dodał, że każdy paczkomat jest monitorowany, co pozwala na szybką reakcją w takich przypadkach, wezwanie policji i ustalenie sprawcy. Jak podaje Wojciech Kądziołka to pierwszy taki przypadek we Francji. Zniszczony paczkomat jest już w drodze do serwisu i wkrótce wróci na swoje miejsce.

