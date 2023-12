Najpierw możemy zobaczyć ludzi, którzy zbudowali niezwykłą przyszłość! Cudowne krajobrazy, piękna natura, a do tego jeszcze pokaz technologicznego rozwoju, który zawędrował naprawdę daleko. Właśnie tak prezentuje się przyszłość według Polaków z Creepy Jar!

Nikt się tego nie spodziewał?

Imponująca wizja przyszłości to jedno, lecz okazuje się, iż ludzi spotkało coś strasznego. Niestety, ale pobliska gwiazda i jej niespodziewana aktywność, to czarny scenariusz, który się spełnił. Na materiale widać ostrzeżenie, a później już tylko wielką tragedię… ludzka śmierć i ekstremalne zniszczenie środowiska. Czy to koniec?

Na szczęście jest nadzieja! Roślinność poradzi sobie ze wszystkim, a powrót natury może być zaproszeniem dla nowych śmiałków, którzy podejmą się stopniowej odbudowy. Zwiastun ma intrygować i zachęcać do gry o nazwie StarRupture. Jest to polska produkcja studia Creepy Jar, znanego z Green Hell.

StarRupture będzie pierwszoosobowym symulatorem budowania bazy w niesprzyjających warunkach. Ma tu być sporo eksploracji w otwartym świecie, a do tego również… szczypta walki, ponieważ okoliczne tereny są niebezpieczne i pełne obcych form życia. Będzie też możliwość zabawy w trybie kooperacyjnym do 4 osób.

StarRupture to kolejny przykład tego, jak utalentowani są polscy twórcy gier. Czy wyjdzie z tego światowy hit? Trudno powiedzieć, gdyż produkcja ma premierę zaplanowaną na drugą połowę 2024 roku i najpewniej będzie to wczesny dostęp (Early Access).

Źródło: Antyradio/Creepy Jar

