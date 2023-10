„Niektóre plują do jedzenia. A ja?” Zdradziła, jak mści się na klientach

Pewna użytkowniczka TikToka zaczęła tłumaczyć, iż niektóre kelnerki po prostu naplują do jedzenia, jeśli klient będzie dla nich niemiły. Jeszcze inne też będą niemiłe w odpowiedzi na mało uprzejme zachowanie klienta. To nie wszystko! Czasem obsługa restauracji może znaleźć sobie pewnego rodzaju zabawę, która jest w miarę niewinna i polega na… wymyślaniu ksywek wszystkim klientom, którzy są wprowadzani do systemu.

Pan z zezem będzie podpisany „zez”, kobieta w ciąży dostanie ksywkę „baba w ciąży”, a mężczyzna z większym brzuchem będzie „bebzolem”. Możliwa jest też ksywa „niemiły pan”.

Co spotyka kelnerów i kelnerki?

Czasem może się przytrafić taka sytuacja, w której kelnerka zostanie zmuszona do bardziej bezpośredniej odpowiedzi. Kiedyś udało się uchwycić na kamerach, jak pewien klient złapał dziewczynę w nieodpowiednim miejscu. Co się stało później? Odpowiedź była natychmiastowa i na swój sposób brutalna.

W serwisie Reddit ludzie dyskutują na przeróżne tematy, a chętni znajdą nawet dziwne opowieści kelnerów. Jeden z pracowników jadłodajni napisał, że kiedyś przyszło mu obsługiwać pewne małżeństwo, ale gdy podszedł do stolika, przywitał ich, a następnie zapytał czy podać coś do picia… otrzymał odpowiedź od kobiety, że ma zakaz mówienia do jej męża i powinien mówić tylko do niej. W związku z tym kelner odparł, że nie ma problemu, ale od tej pory: „nie będziecie do mnie mówić, musicie mówić do innego kelnera”.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy także o ciekawych historyjkach na temat amerykańskich turystów, którzy irytują Europejczyków.

