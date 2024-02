Kluczowa różnica pomiędzy Amerykaninem a Polakiem. „Don’t say dobrze”

Przeczytajcie to, żeby docenić nasz wyjątkowy sposób opisywania codzienności. Amerykanie się temu dziwią!

Amerykańska pozytywność i polska… negatywność?

Dziewczyna postanowiła wyjaśnić coś niezwykle ważnego. Na samym początku zaznacza, że nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, jak silna jest amerykańska „toksyczna pozytywność”. W zrozumieniu tego zjawiska pomogła jej nauka polskiego, bo przez to mogła zobaczyć, jak zróżnicowane są odpowiedzi w innych krajach. Ponadto jest i swego rodzaju przyzwolenie na negatywność.

Co słychać? Nic… dalej jestem biedny

Zdumiona dziewczyna wyjawia, że w Polsce na pytanie „co słychać” nie można za każdym razem odpowiadać „dobrze”, nawet jeśli w życiu dzieją się złe rzeczy. Zamiast tego, najlepiej jest urozmaicać swoje odpowiedzi i… dać sobie spokój z przesadną pozytywnością!

Nauczyciel języka zwrócił jej uwagę na to, że Polacy nie będą zawsze uśmiechnięci i zadowoleni. Ich odpowiedzi mogą być bardziej wyważone, więc na „co słychać” odpowiedzą np. „może być”. Dziewczyna stara się przekazać tłumaczenie, że to oznacza tyle co… sytuacja jest akceptowalna. Później podała drugi przykład, który wydał jej się zabawny, mianowicie zwraca uwagę na stwierdzenie: „stara bieda”.

W jej odczuciu jest to bardzo nietypowa odpowiedź, bo tłumaczenie jest takie, iż… wciąż jestem biedny (still poor). Oczywiście pewnych rzeczy nie da się tak dosłownie tłumaczyć i ciężko jest zrozumieć, że bardziej niż „wciąż jestem biedny”, jest to po prostu zwrócenie uwagi na fakt, że nie wydarzyło się nic nowego.

Bawi ją również to, że jedną z naszych standardowych odpowiedzi jest „lepiej nie mówić”, czyli po prostu mamy tu przykład sytuacji, w której ktoś nawet nie chce opowiadać o swoim życiu. Czyżby było aż takie źle? Oczywiście całe nagranie jest bardzo pozytywne i stanowi jedynie próbę zwrócenia uwagi na subtelne różnice w zwyczajach ludzi z różnych kontynentów.

