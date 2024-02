Najtrudniejsze imię dla dziecka. Nauczycielka nie była w stanie go przeczytać

Pamiętajcie o tym, że rodzicie bardzo lubią, gdy ich pociechy są wyjątkowe. Dziecko ze zwyczajnym imieniem? Prawdopodobnie nie ma w tym niczego złego, ale… życie staje się ciekawsze, gdy wymyślamy zupełnie nowe, nigdy wcześniej niesłyszane określenia.

Jak przeczytać to imię? Nikt nie wie…

Biedna dziewczyna aż wzięła się za nagranie filmiku na ten temat. Po prostu musiała się z kimś podzielić tak nietypową historią. Na wstępnie podkreśla, iż ma okazję zetknąć się ze sporą liczbą imion, ale czasem po prostu trafia się przypadek, który nie jest możliwy do odszyfrowania.

Nauczycielka zapytała swych widzów wprost, bo chce wiedzieć, czy ktoś jest w stanie odczytać imię: „La/a”. Zatem możecie się przez chwilę zastanowić nad odpowiedzią, a potem odtworzyć sobie poniższy filmik z anegdotką.

Po zatelefonowaniu do rodziców i co najmniej dwóch błędnych próbach poprawnego przeczytania imienia ich dziecka, nauczycielka w końcu poprosiła o pomoc i podanie odpowiedzi. Matka wyjawiła, że „La/a” należy czytać jako „Le Dasha”, bo symbol widoczny w imieniu powinno się wymawiać.

Znamy odpowiedź, lecz sprawa nie jest rozwiązana i generuje jeszcze więcej problemów! Internauci zwracają uwagę na to, że symbol o nazwie „dash” wygląda zupełnie inaczej. Niestety, ale to wyjątkowe imię zawiera w sobie ukośnik, czyli po angielsku jest to „slash”. Sprawa jest w związku z tym przykra, gdyż nawet rodzicie nie wiedzą jak poprawnie czytać imię tego dziecka. Ludzie podkreślają, iż jest to raczej: „LaSlasha”.

