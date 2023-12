GTA 6: Pierwszy trailer powoduje opad szczęki! Ludzie czekali dekadę

Historyczna chwila w dziejach rozrywki elektronicznej? Wielu powie, że zdecydowanie tak! GTA VI doczekało się pierwszego zwiastuna, na którym jesteśmy zachęcani do odwiedzenia przepięknego, zawsze słonecznego Vice City.

W tle słychać utwór „Love Is a Long Road”, a my zostajemy błyskawicznie przeniesieni do więzienia, w którym znajduje się Lucia, czyli grywalna protagonistka GTA VI. Dlaczego dziewczyna znajduje się akurat w takim miejscu? Jak sama podkreśla, najwyraźniej miała pecha.

Następnie możemy zobaczyć słoneczną plażę i cudowną panoramę miasta. Motorówki, szybkie samochody, uliczne gangi, dyskoteki, piękne kobiety i życie w luksusie. Ze zwiastuna wynika, że Vice City nam to wszystko zaoferuje, a potem dorzuci jeszcze... aligatory. Naprawdę dużo, dużo aligatorów, które będą się pojawiać w nieodpowiednich miejscach. Co zrobić? W końcu to fikcyjna Floryda!

GTA 6 z premierą w 2025 roku

Niezależnie od tego czy uwielbiacie gry, czy tylko raz na jakiś czas odpalacie swoją ulubioną produkcję na weekend… GTA VI jest jednym z tych tytułów, który może wywołać prawdziwe zamieszanie w branży i w związku z tym interesuje zdecydowaną większość graczy.

Tu nie chodzi tylko o budowanie otwartych światów z powtarzalnymi czynnościami i pustymi obszarami, które po chwili nudzą. Rockstar bez wątpienia zrobiło jedne z najlepszych gier w historii rozrywki elektronicznej! Oczywiście seria Grand Theft Auto ma już legendarny status, ale pamiętajmy również o Red Dead Redemption 2 i urzekającej historii Arthura Morgana.

Wszystko sprowadza się do tego, że wirtualne światy Rockstara wręcz tętnią życiem i można w nich znaleźć bardzo złożone zachowania niegrywalnych postaci, a także imponujące przywiązane do szczegółów. Premiera GTA VI została zaplanowana na 2025 rok (PS5, XSX) i dla wielu miłośników gier będzie to niezwykle ważne wydarzenie. Dlaczego? Bo jeśli gdzieś po drodze nie utracono tej wyjątkowej magii, to na rynek ponownie trafi rewolucyjna produkcja, która najpewniej zdefiniuje nowe standardy w całej branży. Nie możemy się doczekać wizyty w odświeżonym Vice City… a wy?

