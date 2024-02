Nie przemyślał tego. Zamówił dom z Amazona, ale gdzie go postawi?

Jak zauważają dziennikarze serwisu Dexerto, powstała swego rodzaju moda kupowania domów na Amazonie. Amerykanie są często w szoku, gdy widzą możliwość nabycia własnych czterech kątów za około 100 tys. zł, czyli 24 tys. dolarów. Oczywiście niektórzy natychmiast zwrócą uwagę na to, iż bardziej kojarzy im się to z szopą na działkę, a nie z domem. Nie zmienia to jednak faktu, że taki zakup ekscytuje wielu ludzi i jest to dokumentowane m.in. na TikToku.

Dom z Amazona jak marzenie?

Tiktoker, niejaki Jeff, mówi wprost: „Odbierzcie mi kartę płatniczą, po prostu weźcie tę piep***ną kartę”. Tym samym nawiązuje do tego, że nie każdy radzi sobie z zakupami impulsowymi (pod wpływem emocji).

W końcu Jeff się uspokaja i zaczyna wyjaśniać, że zna już termin dostawy i czeka na dom z Amazona, który sobie zamówił. Dodaje, że z podatkami całość wyniosła go trochę ponad 26 tys. dolarów, więc nadal uważa to za niezłą okazję.

Tiktoker nie ukrywa, iż nawet nie wie gdzie postawi swój nowy dom. Przede wszystkich chciał szybko kupić tak okazjonalny dach nad głową. W związku z tym na drugim nagraniu tłumaczy, że będzie musiał kupić ziemię, a teraz obiekt znajduje się w lokalizacji tymczasowej.

Jeff wydaje się ogólnie zadowolony i podekscytowany zakupem. Tłumaczy, że w gratisie trafiła mu się dodatkowa kanapa, chętnie oprowadza swoich widzów po wnętrzu domu z Amazona i ostatecznie przechodzi do swojego największego zmartwienia. Tiktoker nie jest bardzo wysoką osobą, a może z łatwością dotykać sufitu, więc odniósł wrażenie, iż jest trochę zbyt nisko.

