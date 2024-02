Po twarzy da się ocenić, czy jesteś biedny. Badacze pokazali przykłady

Najnowsze badanie pokazało, że da się ocenić, czy jesteś biedny, czy bogaty, patrząc jedynie na twarz. O co dokładnie chodzi? Naukowcy pokazali przykłady.

Swój status społeczny można wyrazić na wiele sposobów. Niektórzy wyrażają go poprzez samochody, inni kupują zegarki a jeszcze inni za pomocą ubrań. Prawdopodobnie na nic się to zdaje, bowiem według najnowszych badań naukowców, status społeczny można wyczytać z… twarzy.

Nowe badanie naukowców. Status społeczny można ocenić na podstawie twarzy

Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow doszli do ciekawych wniosków. Wykazali, że ludzi można ocenić na podstawie twarzy i dzięki temu dowiedzieć się, do jakiej grupy społecznej należą. Badaniu zostali poddani osoby z kultury zachodniej. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma Journal of Experimental Psychology: General.

Dowiedziono, że osoby o cieplejszej karnacji z wąską twarzą, zadartymi ustami oraz ułożonymi blisko siebie oczami z dodatkowo uniesionymi brwiami, uważane są za te należące do wyższej sfery. Patrząc na tak wyglądającego człowieka, inne osoby przypisywały mu takie cechy, jak: kompetencja, życzliwość czy bycie godnym zaufania.

Według naukowców osoby należące do niższej klasy społecznej charakteryzowały się szerszą ,krótszą i bardziej płaską twarzą. Miały chłodniejszą karnację oraz usta bardziej skierowane do dołu. Takie osoby kojarzyły się z posiadaniem mniejszych kompetencji oraz były według innych mniej godne zaufania.

Ludzie postrzegani jako należący do wysokiej czy niskiej klasy społecznej są często oceniani przez pryzmat posiadania odpowiednio korzystnych lub niekorzystnych cech. Takie oceny kształtują się nawet na podstawie wyglądu twarzy, co może mieć poważne konsekwencje w dalszej części życia, w tym niekorzystne traktowanie osób postrzeganych jako tych, którzy należą do niższej klasy społecznej - mówiła autorka badania R. Thora Bjornsdottir.

Dodatkowo podkreśliła, że wciąż jako ludzie bazujemy na stereotypach, które wpływają na to, jak postrzegamy innych.

Fot. University of Glasgow

Źródło: Antyradio/Journal of Experimental Psychology: General/ University of Glasgow/Ladbible.com

