Stanowski oferuje 1000 zł dziennie za leniuchowanie. Wystarczy go rozbawić

Nikt nie mówi, że tego typu posady są czymś wyjątkowo częstym, ale skoro istnieje choć jedna taka pozycja, to można ją podać za przykład niezwykłego zjawiska, jakim jest praca marzeń.

Wcześniej pisaliśmy już o potężnym projekcie Stanowskiego, który wzbudza emocje i ma prawdziwy potencjał. Teraz należy przejść do związanej z tym oferty pracy i najlepiej będzie powiedzieć wprost: Krzysztof Stanowski płaci, więc wymaga! Osoba, która zdecyduje się na przyjmowanie 1000 złotych brutto dziennie, powinna wykazać się niecodziennymi umiejętnościami. Chodzi oczywiście o jedne z najtrudniejszych do znalezienia kompetencji, bo nie każdy ma w sobie… umiejętność błogiego leniuchowania.

Szansa dla wszystkich zainteresowanych

Można potraktować to jak zwykłą przygodę lub doświadczenie, które na zawsze odmieni wasze życie. Co prawda wymagania brzmią trochę jak żart, bo chodzi o: poczucie humoru, dobrą energię, umiejętność błogiego leniuchowania, odporność na słońce, a nawet… bycie właścicielem porządnego kremu z filtrem SPF 50, a także stroju kąpielowego z wakacyjnym motywem!

Budowanie dobrych relacji i czerpanie przyjemności z morskich kąpieli to poważne zadania, więc trudno się dziwić, że można oczekiwać aż 1000 złotych brutto dziennie. Powinniście jednak zwrócić uwagę na to, iż w ofercie pracy napisano: „Wylegiwanie się na plaży i oglądanie fajnych rzeczy na Kanale Zero przez miesiąc”. W związku z tym, być może nie powinniście się nastawiać na spędzenie tak reszty swego życia.

No dobrze, jednak sporo osób chętnie podejmie się takiej pracy nawet przez miesiąc. Zatem jak się zgłosić? Trzeba tylko odpowiedzieć na ważne pytanie: „Jaka najbardziej absurdalna sytuacja zmotywowała Cię do zmiany pracy?”. Posadę dostanie ten, kto najbardziej zaskoczy lub rozbawi m.in. Krzyśka!

Podsumowując, Krzysztof Stanowski wystartował już z zapowiadanym od dłuższego czasu Kanałem Zero i zatrudnił całkiem sporo znanych nazwisk. Jednak najwięcej emocji wzbudza właśnie ta jedna nietypowa oferta pracy dla… właściwie każdego zainteresowanego zwykłego człowieka.

