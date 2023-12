Wpadka dziennikarki w telewizji na żywo. Widzowie są wściekli [WIDEO]

Prezenterka miała ochotę na niewybredny żarcik, który zapewne miał być dostrzeżony wyłącznie przez jej współpracowników. Niestety kobieta miała sporego pecha, bo program wszedł na wizję, gdy ta wciąż pokazywała środkowy palec.

Inwestorzy często kalkulują stosunek ryzyka do potencjalnego zysku. Zastanawiają się czy warto zrobić coś ryzykownego, bo np. odpowiednio wysoki zysk może to wynagrodzić. Gdybyśmy spróbowali zastosować takie myślenie do wyczynu Maryam Moshiri, wtedy musielibyśmy się zastanowić, czy ryzykowanie całej kariery i narażanie się na wywołanie wielkiego skandalu, to odpowiednie ryzyko w zamian za… chwilę uśmiechu u współpracowników.

Prezenterka BBC w tarapatach?

Dziennikarka zszokowała widzów, którzy później nie ukrywali swojego oburzenia. Co ciekawe, Maryam Moshiri jest związana z BBC od paru dekad, więc niektórych może dziwić, że interesują ją takie wybryki. Na szczęście miała na to wszystko bardzo dobre wytłumaczenie. Okazało się, iż pokazywanie środkowego palca to jedynie sposób na żartowanie z resztą ekipy ze studia.

Prezenterka dodała, że jeśli kogoś uraziła, to przeprasza. Dodatkowo podkreśliła, że ten żart miał być dostrzeżony wyłącznie przez ludzi ze studia, a nie cały świat. Oczywiście w tej chwili w internecie powstaje odrobina „śmiesznych obrazków”, które upamiętniają wulgarny gest dziennikarki BBC.

