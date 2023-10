Jakie słowo zdetronizuje „essę”? Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Cel jest tu zaskakująco prosty! Otóż chodzi o wyłonienie najciekawszych, popularnych wśród młodzieży słów, określeń lub wyrażeń. Przypominamy, iż Młodzieżowym Słowem Roku 2022 została „essa”, a Nagrodę Jury otrzymała „odklejka”. Wspomniana essa ma oznaczać coś, co przychodzi łatwo. Jeżeli natomiast ktoś ma essę, to znaczy to tyle, iż jest wyluzowany. Essa może być także okrzykiem radości i sposobem na wyrażanie pozytywnych uczuć, a jakby tego było mało, podobno jest również pozdrowieniem. Trzeba przyznać, że faktycznie jest to słowo o zaskakująco wielu znaczeniach.

Młodzieżowym Słowem Roku 2023 będzie…

Jak będzie w tym roku? W informacji prasowej możemy wyczytać, że już wkrótce przekonamy się, jakie słowo zdetronizuje „essę” i zwycięży w tegorocznej edycji plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Warto przypomnieć, iż tegoroczna edycja – tak, jak poprzednia – odbędzie się w dwuetapowej formule.

Od 11 października do 8 listopada br. będzie można zgłaszać propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia i przykładami użycia. Spośród słów zgłaszanych najczęściej, Jury wyłoni finałową dwudziestkę, konsultując swoją decyzję z młodzieżowym zespołem doradczym. W drugim etapie plebiscytu, tj. od dnia 15 do 30 listopada internauci zdecydują w kolejnym głosowaniu, które z dwudziestu finałowych słów zostanie Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Jury za najciekawsze zgłoszone słowo wraz z jego definicją. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na początku grudnia 2023.

Osoby najbardziej zainteresowane tematem, mogą zapoznać się z regulaminem Plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Czy wśród zgłaszanych wyrażeń pojawią się te, które okrzepły już w języku młodzieży, ale zostały wzbogacone o nowe konteksty znaczeniowe, czy też pojawią się całkowicie nowe? Język nieustannie się zmienia, więc na pewno warto uzbroić się w cierpliwość, poczekać i w końcu poznać następcę zeszłorocznej essy! To tylko ciekawostka? A może niezwykle ważne wydarzenie?

