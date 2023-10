Wielka Stopa istnieje? Szokujące nagranie stało się hitem sieci [WIDEO]

Czy Wielka Stopa istnieje? Zdania są mocno podzielone. Teraz do sieci trafiło nagranie z gór, na którym widać tajemnicze stworzenie. Wielu internautów nie ma wątpliwości, to na pewno Wielka Stopa!

Istnieje wiele legend, a jedną z nich jest ta o Wielkiej Stopie. Według niej to mityczne zwierzę, które zamieszkuje Góry Skaliste. Mało kto wierzy w jego istnienie, jednak co jakiś czas pojawiają się „dowody” w postaci różnych nagrań czy zdjęć. Tak było i tym razem, kiedy to do sieci trafił bardzo ciekawy filmik.

Wielka Stopa istnieje? Nagranie podbija sieć

Wszelkie filmy, na których widać nietypowo wyglądającą istotę natychmiast wzbudzają zainteresowanie, a miłośnicy wszelkich teorii spiskowych zacierają ręce. Wielką Stopę znamy tylko z legend. Według opowieści to stwór mierzący 2 metry, a wyglądem mocno przypominający człowieka. Pokryty jest grubą, ciemną warstwą futra i zamieszkuje Góry Skaliste. Jego najbardziej charakterystyczny znak to ślady wielkich stóp, jakie po sobie pozostawia. Ci, którzy mocno wierzą w jego istnienie, mają teraz okazje do dyskusji. Otóż w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać dziwną istotę. Na pierwszy rzut oka może przypominać właśnie Wielką Stopę, ale czy faktycznie nią jest? Filmik udostępniła Shannon Parker, która nagrała spotkaną istotę podczas przejażdżki kolejką turystyczną w Colorado. Na Facebooku opisała całe wydarzenie. Kobieta razem z mężem wybrała się na wycieczkę, podczas której miała wypatrywać… jeleni kanadyjskich. Zamiast tego ujrzała wielkiego stwora.

Przejeżdżamy obok gór, Stetson widzi coś, co się porusza i mówi „Myślę, że to Wielka Stopa”. Brandon, gość siedzący koło Stetsona, łapie za telefon i zaczyna nagrywać. W tym czasie ja próbuję zrobić zdjęcie moim aparatem. Poniżej znajduje się film nagrany przez Brandona @bt92.travels i fotografie, które zrobiłam. […] Nie wiem, jak wy, ale my wierzymy!! - opisała sytuację Shannon Parker w mediach społecznościowych.

Kim jest stwór z nagrania? Internauci podzieleni

Na nagraniu widać wielkiego stwora, który wyglądem przypomina goryla. Internauci jak zwykle w takich przypadkach zostali podzieleni. Jedni podobnie jak Shannon przyznają, że wierzą w istnienie Wielkiej Stopy. Drudzy natomiast podchodzą do sprawy z dużym dystansem, twierdząc, że prawdopodobnie to żart mieszkańców, a Wielka Stopa to nikt inny jak człowiek w przebraniu na zbliżający się Halloween. Jeszcze inni uważają, że to człowiek w przebraniu kamuflującym ghillie, używany często przez strzelców wyborowych. Mąż Shannon, Stetson tłumaczy, że sam nosił takie przebranie gdy był w wojsku i widzi bardzo małe prawdopodobieństwo na spotkanie kogoś w takim stroju.

