Niemcy przyjeżdżają do Polski tylko w jednym celu? Stworzono prześmiewczą mapkę

W mediach społecznościowych pojawiła się grafika wykonana przez ekspertów w tej dziedzinie, czyli Katapult Magazin. Popularna gazeta publikuje nie tylko treści, ale także grafiki, głównie ukazujące w zabawny sposób życie Niemców w różnych jego sferach.

Gazeta jednak nie ogranicza się tylko do mieszkańców kraju, ale także wychodzi poza jego teren. Co jakiś czas tworzą ilustracje przedstawiające również w zabawnym świetle inne kraje. Ostatnio trafiło m.in. na Polskę.

Niemcy odwiedzają nasz kraj tylko w jednym celu

Ostatnio Katapult Magazin nieco wyśmiał inne kraje. Oberwało się m.in. Austrii, Islandii oraz Polsce. Co takiego nam wytknęli?

Mapka przedstawia Polskę, a na niej zaznaczony wąski obszar. To obszar, który według legendy jest dobrze znany Niemcom. Z jakich względów? Taniego paliwa. Ilustracja w prześmiewczy sposób przedstawia, po co nasi sąsiedzi tak naprawdę przyjeżdżają do Polski. Według autorów ten wąski pasek to „idealne miejsce do taniego tankowania”. Reszty naszego kraju natomiast „nikt nie widział”.

Ilustracja spotkała się z różnymi reakcjami. Jedni śmiali się i brali pomysł na obrazek z dystansem, a jeszcze inni ruszyli ze sprostowaniem, tłumacząc, że Polska ma wiele rzeczy wartych uwagi i nie jest to tylko tanie paliwo.

Wiele osób zachwycało się samymi Polakami, a także faktem jak szybko nasz kraj się rozwija. Mimo tego, że ilustracja niektórych porusza, to trzeba przyznać, że trochę racji w tym jest. Paliwo w Niemczech jest droższe, bo kosztuje ok. 1,90 euro za litra, co daje ok. 8,50 zł. Nic więc dziwnego, że osoby mieszkające przy granicy chętnie odwiedzają teren zaznaczony na mapce.

Warto podkreślić, że redakcja niemieckiego magazynu mieści się w mieście położonym niewiele ponad 50 km od polskiej granicy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!