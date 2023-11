Obrady Sejmu „lepsze niż patostreamy”. Szokujące wyniki oglądalności

Niektórzy powiedzieliby, że w świecie rozrywki królują nowe „patostreamy”, ale tak naprawdę chodzi o… obrady sejmowe. Brzmi niedorzecznie? Zachęcamy do przeczytania poniższego tekstu z wyjaśnieniami.

Jak donosi m.in. Onet, okazuje się, że wiele osób bardzo ceni sobie darmowe źródło rozrywki, a konkretniej mówiąc chodzi o to, że zgodnie z tym co zauważył Marcin Makowski:

Ludzie zauważyli, że mogą oglądać Sejm za darmo i jest to czasami lepsze niż patostreamy.

Przede wszystkim warto przypomnieć, że w dzisiejszych czasach nie każdy ma w domu telewizor. Nie, nie chodzi o „biedę”, lecz o świadomą rezygnacje z tego urządzenia, bo np. najczęściej do życia wystarczy laptop z dostępem do internetu. Wspominamy o tym, ponieważ posiedzenia Sejmu są transmitowane w sieci, a to przekłada się na ich rosnącą popularność.

Obrady Sejmu są „lepsze niż patostreamy”?

Oczywiście nudne obrady raczej nie przyciągałyby nikogo, choćby były za darmo. Na szczęście zdaniem wielu, to co dzieje się w Sejmie, to bardzo ciekawa rzecz. Transmisje z posiedzeń przyciągają rekordową widownię, a potężne zainteresowanie sprawia, iż rodzi się nowym internetowy hit, coś potencjalnie lepszego od tzw. „patostreamów”

Przykładem tego fascynującego zjawisko jest choćby to, że wtorkowe obrady na żywo, zainteresowały na YouTube aż 65 tys. osób, nawet mimo faktu, iż miały miejsce w południe w dzień powszedni. Krótko mówiąc, popularność kanału sejmowego dobrze rokuje, a pierwszy dzień obrad oglądało tam blisko milion internautów. Co ciekawe, specjaliści czasem podkreślają, że istotne znaczenie może tu mieć popularność Szymona Hołowni w roli marszałka.

Źródło: Antyradio/Onet

