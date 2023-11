Ważny nowy trend. Ludzie chcą się całować ze Shrekiem [WIDEO]

Shrek to powszechnie lubiana animacja, natomiast TikTok to niezwykle popularna platforma społecznościowa. Skoro tak, to dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać tych dwóch rzeczy do stworzenia czegoś niezwykłego i na swój sposób magicznego? Mnóstwo filmików zalało sieć, a internauci mogą celebrować istnienie jednego z najdziwniejszych filtrów na TikToku.

Całowanie Shreka jest możliwe. Ludzie chętnie z tego korzystają

Niejaka @hailxlucyfer z TikToka zademonstrowała możliwości filtra, który staje się prawdziwym hitem internetu. Całość wygląda mniej więcej tak, że dziewczyna siedzi w swoim domu i jest zajęta przeglądaniem czasopisma. Nagle ktoś puka do drzwi! Kto to może być? Musicie obejrzeć poniższy filmik:

Okazało się, że to tylko Shrek, który postanowił obdarować ją namiętnym pocałunkiem. Niestety pies mieszkający w tym budynku, przypadkowo stał się świadkiem wyjątkowo osobliwej sceny. Oczywiście tego typu filmików jest znacznie więcej i można już mówić o narodzinach kuriozalnego trendu.

Powyższy filmik otrzymał taki komentarz od jednego z użytkowników TikToka: „Jak oni nie będą razem to ja nie wierzę w miłość”.

Jeżeli komuś to umknęło, to przy okazji zwracamy uwagę na fakt, że po sieci od lat krąży filmik, na którym widać Shreka biorącego udział w zawodach dla czworonogów.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, iż na TikToku zrodziła się moda pod tytułem: „Rozbij jajko na głowie dziecka”. Wspominaliśmy również o tym, że niektóre osoby łamią sobie kości twarzy młotkiem!

