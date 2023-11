Są wyniki badań. Lenistwo może być oznaką wysokiej inteligencji

Jak donosi serwis LADbible, warto przypomnieć sobie wyniki badań z 2015 roku, które sugerują, że to, co często będzie określane jako lenistwo, ostatecznie może wskazywać na to, iż dana jednostka charakteryzuje się… wysoką inteligencją?

Lenistwo może być oznaką wysokiej inteligencji

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez Florida Gulf Coast University, te osoby, które często posądza się o lenistwo, zyskały jakąś formę dodatkowej obrony. Naukowcy mieli zasugerować, że ludzie z wyższym IQ są mniej aktywni fizycznie.

Innymi słowy, podobno „bystrzaki” raczej zajmują się tym, co zajmuje ich myśli, ale mogą już ignorować zajęcia, które wymagają więcej ruchu. Do takich wyników najczęściej warto podchodzić z dozą sceptycyzmu, lecz jeśli ktoś szukał takiego potwierdzenia, to zawsze może powołać się na badanie uczonych z Florida Gulf Coast University, którzy zaangażowali w to wszystko grupę „thinkers” oraz „non-thinkers”, czyli ludzi, którzy z jakiegoś powody zostali określeni mianem myślicieli oraz ludzi, którzy takimi osobami nie są.

Fitness trackery pozwoliły zaobserwować, że myśliciele byli mniej aktywni w tygodniu, ale za to w weekendy… też nie byli zbytnio aktywni. Mówiąc potocznie, grupa „thinkers” z tego badania, to osoby leniwe.

